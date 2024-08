Un chat qui ne voulait pas de petite sœur humaine déborde aujourd’hui d’amour pour elle (vidéo)

Même s’il vaut mieux toujours les surveiller quand ils sont ensemble, les chats et les jeunes enfants peuvent parfaitement s’entendre. Un félin doux et bien dressé peut même être un excellent compagnon pour un bébé. Cela semble être vrai pour Loui, un magnifique chat Sibérien, et sa petite sœur, Lu. Leur complicité n’était pourtant pas évidente au début. Loin de là !

De la réticence à l’amour pur

Dans une vidéo Instagram reprise par PetHelpful, les maîtres de Loui ont illustré son rapport ambigu à sa petite sœur Lu.

À l’origine, quand le nouveau-né est arrivé à la maison, le matou était particulièrement sceptique. Lors de leur première rencontre, on voit ainsi Loui se pencher sur le berceau pour voir le bébé endormi et regarder son maître comme pour lui dire « Tu es sérieux ? ». Le minou ne semblait pas du tout enthousiasmé par la présence de cette nouvelle-venue...

loui.not.vuitton / Instagram

Pourtant, au fil du temps, Loui semble apprécier de plus en plus sa petite sœur. On le voit ainsi blotti à côté du bébé ou trottinant à côté de sa poussette.

Ce qu’il préfère toutefois, c’est partir en promenade confortablement installé dans le panier situé en dessous de la poussette.

Avec un peu de patience, le minou finira certainement par devenir un parfait grand frère !

Une histoire attendrissante

L’histoire de Lu et Loui a touché le cœur de bien des internautes qui ont trouvé cette amitié naissante adorable.

loui.not.vuitton / Instagram

Plusieurs d’entre eux se sont aussi sentis concernés. « Je suis presque sûre que mes chats vont avoir un grand réveil quand j’aurai enfin accouché », a par exemple commenté une future maman.

A lire aussi : Ce Maine Coon s'est transformé en véritable papa poule après le sauvetage par sa maîtresse d’un chaton abandonné (vidéo)

« Ils penseront toujours qu'ils sont des bébés légitimes et que le bébé humain devrait trouver sa maison pour toujours », ont répondu avec humour les maîtres de Loui.

loui.not.vuitton / Instagram

D’autres encore sont plus optimistes sur l’évolution de la relation entre le chat et sa petite sœur. « Ces deux-là sont destinés à être meilleurs amis, ils ne le savent pas encore ! », a ainsi écrit quelqu’un. En effet, c’est probablement ce qui les attend !