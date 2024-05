À l’arrivée du bébé de ses maîtres, ce chat noir refuse de partager l’attention (vidéo)

Lorsqu’un bébé arrive dans un foyer, beaucoup de choses changent, ce qui peut affecter les animaux de la famille. Ce nouvel arrivant perturbe leur routine et les fait souvent passer au second plan dans les priorités de leurs maîtres. C’est précisément ce qu’Otis, un jeune chat noir, n’a pas apprécié lorsque ses parents sont un jour rentrés avec un petit frère humain. Auparavant « enfant unique » choyé, le minou ne comptait pas partager l’attention de ses maîtres aussi facilement…

Jusqu’à l’arrivée de Tavini, le nouveau-né de ses maîtres, Otis était le seul enfant de la famille. Il y a quelques mois, Komiti Tuilagi, un habitant de Sydney (Australie), avait surpris sa compagne, Lahni Amosa, en lui offrant cet adorable chaton noir. Depuis ce moment, la petite boule de poils avait concentré toute l’affection de ses propriétaires. Selon Lahni, Otis « doit toujours être le centre d’attention, quand il voit quelque chose qu’il veut, il l’obtient et il est extrêmement affectueux ».

Comme le rapporte Newsweek, le petit chat noir de 10 mois a toutefois aujourd’hui de la concurrence pour les câlins : Lahni vient d’accoucher d’un petit garçon nommé Tavini.

« Otis n’aime pas partager »

Lahni a déclaré qu’elle et son compagnon étaient « un peu nerveux de voir comment il s’adapterait à avoir un petit frère et à devoir partager [leur] attention ». Par chance, Tavini et Otis s’entendent bien. Ils « aiment la compagnie de l’autre. Où que soit le bébé, Otis n’est jamais loin derrière. Il est la petite ombre de Tavini », a déclaré le couple.

Néanmoins, cela n’empêche pas Otis d’être parfois un peu jaloux, comme en témoigne une vidéo postée le 6 mai dernier par Lahni sur TikTok.

@lahniamosa / TikTok

Sur ces images, on voit son conjoint Komiti en train de câliner leur fils de 5 mois. En manque d’attention, Otis voulait lui aussi participer à ce tendre moment. Il a donc décidé de s’assoir sur la poitrine de son maître, frottant sa tête contre son cou et contre son visage, exigeant que celui-ci s’occupe de lui.

Après avoir capturé en vidéo cet amusant témoignage de jalousie, Lahni lui a donné une légende tout à fait parlante : « Quand tu n’es plus le bébé de la famille. Otis n’aime pas partager. »

Une réaction massive des internautes

Le couple a trouvé hilarante la réaction massive des médias sociaux à la vidéo d’Otis qui a déjà été visionnée plus de 4,6 millions de fois à ce jour. En effet, pour eux, la réaction de leur chat n’est pas une surprise et ils pensent que « tous les parents ont vécu quelque chose de similaire au moins une fois ».

@lahniamosa / TikTok

À en juger par les commentaires de la publication, c’est effectivement le cas ! Les internautes qui ont adoré la séquence ont souhaité partager leurs propres expériences. « Mon chat a vomi le premier jour où j’ai ramené mon fils de l’hôpital », a écrit l’un d’entre eux. « Le seul enfant de mes parents, le chaton, ne m’a jamais pardonné d’être né », a commenté un autre.

Pour Lahni et Komiti, leur chat n’a certainement pas fini d’amuser la Toile. « Nous avons tellement d’autres moments amusants que nous avons hâte de partager, ce n’est que le début de la carrière TikTok d’Otis », a ajouté sa maîtresse très enthousiaste.