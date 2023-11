Un chat passe 5 jours sans boire ni manger au sommet d’un arbre, un bon samaritain décide d’agir

À Crystal Lake, dans l’Illinois (États-Unis), les bénévoles du refuge Purrfect Cat Rescue Inc. ont pris en charge une boule de poils qui porte très bien son nom. Il s’agit de Monkey, qui signifie singe en français. Le félin au pelage immaculé s’est retrouvé bloqué à la cime d’un arbre pendant 5 jours après y avoir grimpé. Il doit son salut à un habitant du coin.

Le quadrupède se trouvait à plus de 10 mètres du sol, précisait Cole & Marmalade. Les chats sont connus pour leur habileté et ont la réputation de toujours retomber sur leurs pattes. Mais Monkey avait dépassé ses limites et s’était retrouvé en très mauvaise posture, incapable de regagner le sol.

Purrfect Cat Rescue Inc. / Facebook

Une attente interminable

Pendant de longues heures, puis des jours, il n’a pas eu de quoi s’hydrater, ni boire. Il était simplement coincé et ne pouvait rien faire de plus. Heureusement, des passants se sont inquiétés pour lui et ont contacté le Purrfect Cat Rescue Inc afin de l’aider. Les membres sont arrivés sur les lieux et ont employé les grands moyens.

L’un d’eux, appelé Brad, s’est muni d’une échelle pour l’atteindre. Il avait également un sac en toile en sa possession pour y installer le félin en redescendant. Une fois à sa hauteur, tout s’est bien passé. Monkey n’a pas cherché à fuir. Au contraire, comme soulagé, il s’est glissé dans le cabas et n’a pas bronché.

Purrfect Cat Rescue Inc. / Facebook

Il s’est vite remis sur pattes

En réalité, il était à bout de forces. Les bénévoles l’ont immédiatement conduit chez le vétérinaire pour qu’il puisse recevoir les premiers soins. Les soignants l’ont nourri par intraveineuse, car il devait se réalimenter progressivement pour ne pas choquer son organisme. Il a par ailleurs été hydraté de la même façon.

Après quelques jours seulement, Monkey s’est relevé de sa mésaventure. Laquelle aurait pu se terminer en drame, mais s’est finalement soldée par une excellente nouvelle : il a trouvé sa famille pour la vie. L’une des volontaires, qui s’était occupée de lui pendant sa convalescence, est complètement tombée sous son charme. Elle lui a offert un foyer permanent en l’adoptant officiellement.