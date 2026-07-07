Un chat parvient à faire fuir un ours de passage dans son jardin en quelques secondes (vidéo)

En Colombie-Britannique (Canada), ce chat a agi immédiatement face à un animal bien plus grand que lui, il est parvenu à le faire partir sans difficulté. L’ours venu dans ce jardin de Quesnel pensait certainement profiter d’une petite pause gourmande. Finalement, quelques secondes plus tard, il a quitté les lieux en urgence, poursuivi par un chat très téméraire prêt à tout pour protéger son territoire.

Le courageux chat s’est-il rendu compte qu’il avait affaire à un prédateur ? Sur la vidéo relayée par CTV News, puis Parade Pets, le contraste est saisissant entre le petit chat et son adversaire du jour. En un rien de temps, la scène passe du calme paisible à un bouleversement soudain.

Une action réfléchie

Le chat noir et blanc a dû repérer l’ours depuis l’autre côté du jardin. Alors que l’ours commence à déambuler sur le terrain, le félin arrive en courant, n’hésitant pas à foncer vers l’ours. Ce dernier prend peur immédiatement et cherche par tous les moyens à sortir. Il finit par franchir une clôture aussi vite que possible pour prendre la fuite.

Un internaute commente sous la vidéo publiée sur YouTube : « L’ours ne s’y attendait pas, il n’était pas en mode chasse ». En effet, le grand animal semblait être venu pour glaner quelques petites choses à manger, et pas pour attaquer les habitants de la propriété.

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Un vrai chat de garde

En commentaires, les internautes soulignent aussi le courage de ce chat qui est un véritable défenseur de sa maison. Un commentaire ajoute une note d’humour en disant : « Note à moi-même, oubliez le chien de garde, prenez un chat ».

La majorité plaide aussi pour que le chat obtienne une récompense suite à son action très efficace.

Pourquoi les chats défendent-ils leur territoire ?

L’instinct de défense des chats remonte à leurs origines. Il s’explique de différentes manières :