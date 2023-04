Un chat offre une scène pleine de tendresse en massant son ami canin, des millions d’internautes en sont séduits (vidéo)

Tenez-vous prêt : grâce aux pattes de Gregg, vous allez plonger dans un océan de tendresse. Ce petit British Shorthair semble être un véritable masseur professionnel, pour le plus grand bonheur de son meilleur acolyte : Boris, un Golden Retriever. La douceur à l’état pur !

Alors que certains chiens et chats se détestent et ne parviennent pas à s’entendre, Boris et Gregg, eux, ne se sont jamais lâchés d’une semelle. Il faut dire qu’ils ont été élevés ensemble, et que cela les a aidés à développer un lien très fort.

En effet, ce Golden Retriever et ce British Shorthair sont les meilleurs amis du monde depuis leur plus jeune âge. Ils partagent de nombreux moments de tendresse l’un avec l’autre au quotidien. Daily Paws est revenu sur l’un d’entre eux il y a quelques jours.

10 secondes d'une douceur infinie

Boris et Gregg se prouvent chaque jour leur affection réciproque : ils adorent se faire des câlins, dormir dans les bras l’un de l’autre ou se laver mutuellement, mais pas que. Le British Shorthair pourrait passer des heures à masser son compagnon canin à l’heure de la sieste !

Cette scène, pleine de douceur, a d’ailleurs été vue plus de 4 millions de fois sur le réseau social TikTok. Elle est si mignonne qu’on ne peut pas vraiment en être surpris ! On peut y voir Gregg en train de « patouner » le corps de Boris, ce qui envoie ce dernier dans un état de zénitude complet. Un massage particulièrement relaxant et apaisant pour le jeune Golden Retriever !

Une loyauté sans fin

L’amitié fabuleuse qui unit Boris à Gregg est intacte depuis ses débuts. Aujourd’hui, ce chien et ce chat sont toujours aussi profondément attachés l’un envers l’autre, comme le prouvent les nombreuses vidéos de leur compte TikTok, suivi par des milliers d’internautes.

La tendre histoire de Boris et Gregg est inspirante aux yeux de tous. Elle nous prouve, une fois de plus, que les animaux savent être de fabuleux compagnons, et ce, même s’ils n’appartiennent pas à la même espèce. Une véritable leçon de vie !

