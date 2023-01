Un chat négligé par ses propriétaires et souffrant d'une infection à l'oreille reçoit l'aide salutaire des voisins

Un chat que ses maîtres négligeaient a été secouru par ses voisins, puis une association. Il attend désormais d’être opéré d’une grave infection à l’oreille, rapporte News & Star.

Le félin à la robe tigrée et répondant au nom de Chester vit désormais au refuge de l’association Oak Tree Animals' Charity, à Carlisle dans le nord de l’Angleterre.



Oak Tree Animals' Charity / Facebook

Il présentait « une grave infection à l’oreille qui n'avait pas été soignée par ses propriétaires », expliquait Gina Antonacci, responsable au sein de l’organisation.

Le félin rendait régulièrement visite aux voisins en s’invitant dans leur jardin, et ces derniers l’accueillaient toujours chaleureusement. Il recevait de leur part bien plus de soin et d’attention que de ses maîtres. Ses hôtes se sont rendu compte qu’il souffrait et qu’il devait être vu par un vétérinaire.

La RSPCA (Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux) avait été informée de la situation, puis l’équipe d’Oak Tree Animals' Charity était intervenue en convainquant ses détenteurs de laisser le chat partir avec elle.

« Il fera un merveilleux ami pour toujours »

L’infection auriculaire était déjà à un stade avancé. Chester présente des écoulements de sang et de pus, en plus des terribles douleurs qu’il ressent. Il doit subir une intervention chirurgicale consistant à retirer son oreille et le conduit auditif. Une opération dont le coût est estimé à 2000 livres sterling, soit près de 23000 euros.

A lire aussi : Une famille emmène une chatte errante frigorifiée aux urgences vétérinaires et se prend d’affection pour elle

« Nous savons qu'il fera un merveilleux ami pour toujours quand il se rétablira », dit Gina Antonacci. Après ses soins, Chester sera, en effet, proposé à l’adoption.