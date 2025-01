Il comptait sur son chat pour garder la maison en son absence mais sa vidéosurveillance a révélé l'arrivée d'un invité surprise (vidéo)

Tuna et les autres chats de la maison avaient une mission pourtant simple : empêcher tout animal ne faisant pas partie de la famille d’entrer dans la propriété. Ils n’y sont pas parvenus. Ils ont même été un petit peu complices d’une amusante intrusion dont le propriétaire s’est rendu compte en visionnant les enregistrements du système de vidéosurveillance.

Aaron Young, alias « keywestwaterman » sur Instagram, est féru d’aventures, de pêche et de plongée sous-marine. C’est néanmoins un contenu d’un tout autre genre qu’il a récemment posté sur le réseau social et qui est devenu viral, la vidéo ayant généré des dizaines de milliers de « j’aime » et ayant été relayée par PetHelpful.

Le jeune homme était en déplacement au moment des faits. Il avait laissé ses chats à la maison, pensant qu’ils garderaient les lieux et empêcheraient toute tentative d’intrusion. Ce n’est cependant pas ce qui s’est passé. Il l’a découvert en regardant les images de vidéosurveillance capturées par la caméra placée dans le salon.

La scène nocturne s’est déroulée sous les yeux de l’un de ses amis félins, appelé Tuna. Ce dernier n’a pas du tout rempli sa mission quand un raton laveur s’est introduit chez lui.



keywestwaterman / Instagram

Le procyonidé est entré par la chatière. Il s’est tranquillement baladé dans la pièce, puis s’est couché sur le canapé où il s’est endormi. Tuna, lui, s’est contenté d’observer le spectacle depuis l’accoudoir où il était assis. La seule réaction qu’il a eue a consisté à quitter les lieux.

Le raton laveur est reparti reposé et le ventre plein

D’après Aaron Young le raton laveur n’a pas fait que s’assoupir ; il s’est également régalé en se servant dans le stock de nourriture des chats. L’animal ne s’est toutefois pas comporté en parfait intrus pour autant, puisqu’il a eu la gentillesse de manger toutes les miettes qui se trouvaient sur le canapé. Par cette opération nettoyage, il a, en quelque sorte, exprimé sa gratitude envers Tuna et ses semblables pour leur sens de l’hospitalité.

A lire aussi : Sans aucune intention de les attraper, ce chat aveugle adore écouter les oiseaux qui volent près de lui (vidéo)

L’invité surprise a passé 4 bonnes heures chez Aaron Young et ses chats. Reposé et le ventre plein, il est reparti tout aussi calmement qu’il était arrivé.