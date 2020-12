Un chat gelé dans un tuyau survit miraculeusement grâce à la réaction rapide d'un passant

En Suisse, un chaton s’était retrouvé pris au piège dans le tuyau où il se réfugiait du froid. Heureusement, un homme travaillant non loin de là s’en est aperçu et l’a pris en charge en attendant l’arrivée des secours.

Le 5 décembre dernier, Malik, un employé d’un commerce situé à Meyrin, dans le canton de Genève, était interpellé par un client qui venait de porter secours à un chaton en détresse. Il l’avait découvert derrière le magasin après avoir entendu ses miaulements, puis avait réussi à le libérer. Le jeune félin était, en effet, coincé dans un tuyau posé par terre, comme le rapporte 20 Minutes. L’animal avait sans doute essayé de s’y réfugier, probablement pour s’abriter du froid et de la pluie.

Âgé de 4 mois environ, le petit chat semblait mal en point. Il était frigorifié et très maigre. Malik a appelé l’association locale SOS Chats et a enveloppé le chaton dans une couverture pour le réchauffer, en attendant l’arrivée des bénévoles.

Quelques minutes plus tard, Valérie Derivaz, membre de l’organisation, était sur les lieux. Elle raconte que le jeune chat « ne bougeait plus » et qu’il « était trempé et gelé ». Il fallait le soigner sans plus tarder.

Heureusement, le vétérinaire de SOS Chats n’a rien relevé d’alarmant en examinant l’animal. Il était déshydraté et sous-nourri, mais son état de santé était relativement rassurant. Il ne souffrait d’aucune lésion grave.

La priorité pour l’équipe du refuge était de le réhydrater, le maintenir bien au chaud, puis l’aider progressivement à reprendre du poids. Il s’agira ensuite pour les bénévoles de lui trouver une famille.

Par ailleurs, l’équipe de SOS Chats l’a appelé Malik, comme le jeune homme qui l’avait secouru.

