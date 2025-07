Un chat et une perruche deviennent d'inséparables amis malgré leurs différences (vidéo)

Quand la tendresse défie les lois de la nature, le résultat est souvent surprenant. Sur TikTok, un duo inattendu fait fondre les internautes. Il est composé d’une chatte au regard azur et d’une perruche aussi vive que bavarde. Bien que différents, ces 2 animaux partagent un quotidien rempli de douceur et de complicité. Entre eux, pas de chasse ni de rivalité, seulement une belle amitié qui transcende les instincts.

A-t-on besoin d’appartenir à la même espèce pour s’entendre, voire devenir amis ? La réponse est non, et les animaux nous le prouvent tous les jours. Certaines histoires d’amitié ont même pour protagonistes des individus qui, dans d’autres circonstances, seraient des ennemis jurés. L’un pourrait, en effet, être le prédateur de l’autre et s’en prendre à lui en ne faisant que suivre son instinct. Pourtant, ils préfèrent oublier leurs différences et profiter des précieux moments qu’il leur est donné de partager.

C’est le cas de Tessa et Paco, un duo plus qu’improbable, constitué d’une chatte tabby grise aux yeux bleus et d’une perruche.



@tessaandpaco / TikTok

La première pourrait aisément représenter une menace pour l’autre, mais les 2 animaux ont choisi d’être les meilleurs amis du monde. C’est ce dont on peut se rendre compte en parcourant le compte TikTok qui leur est consacré, baptisé « @tessaandpaco » et suivi par plus de 10 000 followers.

L’une des vidéos que l’on y découvre est particulièrement attendrissante. Elle a été postée le 7 juillet 2025 et est relayée par Parade Pets. La voici :

Bienveillance et complicité

On y voit la chatte tranquillement allongée pendant que l’oiseau, très bavard, s’agite sur son ventre et lui adresse quelques doux coups de bec sur le visage. On ne constate aucune forme d’hostilité dans l’attitude de la féline, bien au contraire. Elle se montre même extrêmement douce et bienveillante à l’égard du volatile.

A lire aussi : Prêt à en finir avec l'errance, un chat élit domicile sous le porche d'une inconnue qui l'aide dans sa transition vers la vie de matou d'intérieur

Leur propriétaire Mihaela a la chance d’être aux premières loges pour assister quotidiennement à l’épanouissement de cette merveilleuse complicité.

Les internautes n’ont pas été insensibles à cette scène pleine de tendresse. « Vous pouvez voir l’amour dans les yeux de la chatte », a ainsi commenté Carol Glynn. cleo.and.kpop a relevé, pour sa part, les « lents clignements d’yeux » de la chatte qui témoignent de son bien-être en présence de la perruche.