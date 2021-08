Une chienne et son propriétaire aident et réconfortent un faon malade

En découvrant un faon dans le jardin de son maître, un chien a décidé d’en faire son meilleur ami. Le canidé et son propriétaire en ont pris soin jusqu’à ce qu’ils aient pu lui trouver un foyer.

Pat Pollifrone est un chanteur de musique country qui vit à Cheatham, dans l’Etat du Tennesse. Récemment, son chien Zoey s’est lié d’amitié avec un faon malade et livré à lui-même. Une belle histoire qu’il a partagée sur les réseaux sociaux et que relaie People.

Le 24 juin dernier, il avait découvert le jeune cervidé dans son jardin. Il l’avait aussitôt ramené dans les bois, pensant qu’il s’était éloigné de sa mère et perdu. Il a toutefois été surpris en constatant, le lendemain matin, que le faon était de retour. Comprenant que l’animal était complètement seul et malade, il a décidé de le garder pour en prendre soin. Ce qui n’était pas pour déplaire à Zoey, qui s’est rapidement attaché à lui.

« Si elle choisit de retourner dans la nature, elle est libre de le faire. Je ne fais qu’aider cette petite créature à se remettre d’aplomb », a expliqué Pat Pollifrone dans une publication Instagram postée ce jour-là. Le leader du groupe de country Miller Holler a ajouté que le faon avait bu du lait de chèvre et s’était promené dans la cour. Il a également soigné son infection à l’œil, lui a retiré des tiques et l’a traité au Neosporin.

« Nous avons trouvé un endroit pour Bambi ! »

Le surlendemain, Pat Pollifrone a donné des nouvelles rassurantes du jeune cervidé, qu’il a appelé Bambi, précisant qu’il se portait de mieux en mieux. Il a également publié une vidéo pleine de tendresse, montrant Zoey et son nouvel ami blottis l’un contre l’autre.

L’homme a contacté différentes associations animales de la région, mais sans succès. Il a également tenté de demander de l’aide auprès de la Tennessee Wildlife Resources Agency. L’office local de la faune sauvage était toutefois « difficilement joignable », a-t-il indiqué.

Lui et son chien ont continué de soigner et de protéger Bambi dans l’espoir que sa mère se présente, mais cette dernière n’est jamais venue. Heureusement, Pat Pollifrone a fini par lui trouver un foyer : une ferme où vit un élevage de chèvres. « Je pense que nous avons trouvé un endroit où vivre pour Bambi ! », a-t-il, en effet, annoncé quelques jours plus tard.