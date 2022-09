Un chat errant recueilli et opéré à 2 reprises devient source de réconfort pour ses congénères en détresse

Sauvé de l’errance et de ses problèmes de santé, un chaton recueilli par une association et placé en famille d’accueil a décidé d’aider ses semblables à son tour. Malgré son jeune âge, il endosse spontanément le rôle de grand-frère pour rassurer ceux qui, comme lui quelques semaines plus tôt, étaient au bord du gouffre.

Sky est un adorable chaton blanc aux yeux bleus, trouvé errant et blessé dans l’une des rues de Los Angeles. Prévenue, l’association Alley Cat Rescue est rapidement intervenue et l’a pris en charge, d'après Love Meow.



Alley Cat Rescue / Instagram

Le jeune félin souffrait d’une terrible blessure au menton et d’une infection des voies respiratoires supérieures. Il a dû être opéré au menton et a reçu un traitement pour son atteinte infectieuse.

Les vétérinaires se sont aussi rendu compte qu’il avait du mal à respirer. Ils ont effectué des radiographies qui ont révélé une déformation thoracique congénitale, appelée pectus excavatum. Cette dernière ne pouvait être corrigée que chirurgicalement.



Alley Cat Rescue / Instagram

Une nouvelle intervention a donc eu lieu, alors que son menton et son infection guérissaient. L’opération a été effectuée avec succès. Le lendemain, il a retrouvé son entrain et son appétit.

On lui a posé une plaque sur la poitrine et fait porter une veste pour la protéger. Durant toute sa convalescence, Sky s’est montré doux et affectueux avec sa mère d’accueil et tous ceux qu’il rencontrait.



Alley Cat Rescue / Instagram

Il a pris l’habitude de sauter sur les genoux de sa bienfaitrice pour la regarder droit dans les yeux avant de s’endormir. Avec ses ronronnements constants, il a rapidement charmé tout son monde.



Alley Cat Rescue / Instagram

Un mois après l’intervention chirurgicale, on lui a enfin retiré sa plaque pectorale. Pour fêter cela, le chaton a tout de suite grimpé au sommet d’un arbre à chat, heureux d’avoir retrouvé sa liberté.

Un grand-frère plein de bienveillance

Il est devenu ami avec les autres chats de la famille d’accueil, dont une chatte tabby, Bubblegum, ayant récemment accouché. Il s’est instinctivement mis à toiletter et protéger les nouveau-nés, comme s’ils étaient ses petits.



Alley Cat Rescue / Instagram

Il s’est montré tout aussi protecteur avec Si, un jeune croisé Siamois fraîchement recueilli. Ce chaton était extrêmement maigre à son arrivée, et avait grandement besoin de réconfort. Nourri par la bénévole et choyé par Sky, son état s’est vite amélioré.

Bien que n’étant âgé que de 5 mois, Sky adore jouer les grands-frères bienveillants et attentionnés avec les plus petits. Après avoir survécu à la rue, à la maladie et à 2 opérations, il est bien déterminé à rendre la pareille à ses congénères dans le besoin.



Alley Cat Rescue / Instagram