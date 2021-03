Un chat errant ne peut cacher son bonheur lorsqu'il revoit cette passante s'approcher de lui

Alors qu’il faisait très froid, un chat errant a été approché par une bénévole qui était là pour lui venir en aide. Le félin a accepté volontiers cette main tendue et lui a fait découvrir sa douce personnalité.

« Ce chat est trop amical pour vivre dans la rue », pensait Gissell, bénévole à l’association new-yorkaise NYCCC, en rencontrant un chat qui vivait dehors, dans le froid, à Brooklyn.

Lorsqu’elle est arrivée sur les lieux, elle a découvert l’animal recroquevillé au pied d’un mur et endormi, face à un refuge pour les sans-abris, rapporte Love Meow. Gissell l’a appelé et le chat s’est tout de suite réveillé et est venu vers elle pour recevoir ses caresses. Elle lui a donné à manger, puis est partie chercher une cage et davantage de nourriture.

A son retour, le chat n’était plus là. Elle l’a appelé de nouveau, et il a surgi pour la rejoindre à toute vitesse. « Aujourd’hui, je suis là pour t’emmener. Aujourd’hui, c’est ton jour. Tu as assez attendu », lui a-t-elle ensuite dit. Après l’avoir conduit chez elle, Gissell a contacté l’organisation Little Wanderers NYC, et le chat a été confié à l’une de ses familles d’accueil, celle de Melina Nastazia.

Il attend d’être adopté après son sauvetage

En raison de sa corpulence, les bénévoles pensaient avoir affaire à une chatte enceinte. Il s’est toutefois avéré que le chat était un mâle. Il avait quelques parasites à l’oreille et des puces, mais il a été traité. Son âge a été estimé à 6 ans.

Depuis qu’il est chez Melina Nastazia, il ne cesse quasiment plus de ronronner. L’animal, qui a été appelé Crookshanks, est d’une extrême douceur et très amical. Il est désormais proposé à l’adoption.

A lire aussi : Vidéo - Cette femme ne voulait pas de chat dans sa vie. Grâce à ce félin qui lui fait une léchouille chaque jour, elle est devenue accro