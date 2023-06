Un chat errant et blessé saute dans un taxi dans l'espoir de changer de vie

Le mois dernier, une conductrice de taxi a effectué une course qui restera longtemps gravée dans sa mémoire. Alors qu’elle se trouvait dans le quartier du Bronx, à New York, elle a fait la rencontre d’un chat noir et blanc, allongé seul en plein milieu de la route.

« Il attendait d’être secouru »

La conductrice était aussi bénévole chez Little Wanderers NYC : une association qui vient en aide aux chats errants de la plus grande ville des États-Unis. Il était donc impossible pour elle de laisser le félin dans cet état…

Little Wanderers NYC

Elle a donc décidé d’ouvrir la porte de son taxi, et la réaction du chat l’a laissée sans voix : « Il a sauté à l’intérieur. Sans cage de transport, il est entré directement dans le taxi. Il attendait d’être secouru », expliquent les bénévoles de Little Wanderers NYC à Love Meow.

Des cicatrices du passé

Ensuite, le matou s’est installé derrière le volant, et attendait sagement d’être conduit dans un endroit sûr. La conductrice, elle, était ravie de pouvoir l’aider. En le caressant, elle a remarqué qu’il portait des cicatrices, probablement dues à des bagarres dans la rue, et que ses yeux étaient très sales.

Little Wanderers NYC

Elle l’a donc emmené chez un vétérinaire pour qu’il puisse être examiné. Il souffrait d’une « infection oculaire » et de « quelques cicatrices de combat ». En dehors de cela, il était en bonne forme, se réjouissent les bénévoles.

Un matou « très affectueux »

Nommé Tux, le matou était très amical et acceptait volontiers les caresses de ses bienfaiteurs, qui lui ont trouvé un foyer d’accueil en un rien de temps. Il s’y est de suite senti comme chez lui, et a reçu tous les soins dont il avait besoin.

« C’est un gros mangeur et il est encore plus câlin. Il est très affectueux et veut toujours être près de vous pour que vous lui grattiez la tête, confie Dana, sa mère d’accueil. Il est encore en train d’apprendre à vivre comme un chat domestique, à savoir utiliser sa litière ou à ralentir son alimentation. »

A lire aussi : En un regard, une chatte accepte un chaton inconnu comme s’il était le sien (vidéo)

Little Wanderers NYC

En effet, Tux avait tendance à engloutir sa nourriture très rapidement, en raison de son passé de chat errant. Peu à peu, le félin a su se détendre et a appris à apprécier ses repas.

Après avoir vécu des années difficiles, le doux Tux est enfin prêt à rejoindre la famille de ses rêves ! Il a été proposé à l’adoption. En attendant que ce jour arrive, Dana profite de sa présence et le couvre de câlins.