Un chat errant devient le roi des câlins après avoir frappé à la bonne porte

A Highland Park, en Californie (Etats-Unis), un chat blanc a choisi de s’arrêter devant une maison, puis de se poser sur la terrasse de celle-ci. Le félin était très amical, mais portait de multiples blessures.

Quelques jours plus tard, alors qu’une pet-sitter appelée Carla Robinson s’occupait de l’animal de compagnie des maîtres des lieux, le chat est réapparu. A son retour, il était dans un état préoccupant. Carla Robinson et une autre bénévole, Claudia, ont tout de suite décidé de lui venir en aide.



Boomer's Buddies Rescue / Facebook

La pet-sitter n’a eu aucun mal à le prendre dans les bras, ni à le placer dans une caisse de transport. Comme s’il cherchait à montrer qu’il était prêt à quitter la rue pour de bon.

Le croisé Siamois, qui a été appelé Horchata, avait besoin d’une famille d’accueil. L’association locale Boomer's Buddies Rescue lui en a trouvé une, celle de Catherine.



Boomer's Buddies Rescue / Facebook

Auprès de cette dernière, Horchata a vite pris ses marques. « Moins d’une heure [après son arrivée], il était blotti contre la poitrine de sa mère d’accueil. Il devenait de plus en plus doux chaque jour », raconte Carla Robinson à Love Meow.



Boomer's Buddies Rescue / Facebook

Le chat a été examiné par un vétérinaire. Celui-ci a découvert qu’il était positif au FIV, ou sida du chat. Ses blessures ont été soignées, et il a été traité contre les parasites externes et internes.

Horchata et Catherine sont devenus inséparables

A mesure que son état de santé s’améliorait, Horchata se montrait encore plus affectueux à l’égard de Catherine. Les liens entre le félin et sa bienfaitrice n’ont fait que se renforcer avec le temps. Avide d’attention, il adore être caressé et porté comme un bébé.



Boomer's Buddies Rescue / Facebook

A lire aussi : Une chatte errante choisit un magasin au hasard et y entre en miaulant pour changer de vie

Quelques mois après sa prise en charge, une merveilleuse nouvelle a été partagée à son sujet sur la page Facebook de Boomer's Buddies Rescue. L’association a, en effet, annoncé que Catherine a décidé de l’adopter définitivement.

La famille provisoire de Horchata est ainsi devenue la sienne pour toujours.