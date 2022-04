Un chat en fugue depuis 2 mois entend sa petite fille l'appeler en pleurant et lui offre des retrouvailles bouleversantes (vidéo)

Au Mexique, une famille a perdu sa chatte répondant au nom de Tita. Les 2 mois d'absence ont particulièrement laissé un grand vide dans la vie de la petite fille. Jusqu'au jour où ses larmes de tristesse se sont transformées en cris de joie.

Les animaux sont souvent considérés comme des membres à part entière de la famille. Ils partagent nos joies, nos peines et rendent précieux chaque petit moment que nous offre la vie. Représentant bien plus qu'une simple « compagnie », nos boules de poils adorées se révèlent être des protecteurs, des amis, voire des frères et sœurs. Le lien qui les unit aux membres de leur foyer s'avère parfois si fort, qu'une séparation constitue une épreuve extrêmement douloureuse.

Au Mexique, une fillette a pleuré toutes les larmes de son corps lorsque son amie à fourrure, prénommée Tita, a disparu. Ses parents adorent tout autant le félin, mais l'enfant a toujours entretenu une relation spéciale avec lui.

Explosion de joie !

Tita n'a donné aucun signe de vie pendant 2 longs mois, au grand dam de sa petite humaine préférée. Tout espoir semblait perdu... Jusqu'au jour où les parents ont eu vent d'une bonne nouvelle, rapporte Daily Cats. La chatte aurait été aperçue dans la cour de récréation d'une école. Ni une ni deux, la famille a grimpé dans sa voiture et s'est précipitée sur place.

La grille était fermée, mais cela n'a pas empêché la petite fille et son compagnon à 4 pattes de se retrouver. Lorsqu'elle a crié son nom, Tita lui a répondu en miaulant et a couru dans ses bras. L'enfant a littéralement explosé de joie : son trésor, sa meilleure amie, son âme sœur était de retour dans sa vie ! Le papa, au volant du véhicule, a également exprimé son soulagement et son bonheur.

La vidéo illustrant cette scène émouvante a été publiée sur TikTok le 15 novembre 2021 et a été visionnée 6,7 millions de fois. Plus d'un million de mentions « j'aime » se sont abattues comme des gouttes de pluie. Ces retrouvailles, ayant attendri les internautes, montrent à quel point les animaux de compagnie nous sont précieux.