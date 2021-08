Un chat échappe à un feu de forêt en sautant d'une falaise. Sa famille reste sans nouvelles pendant 2 jours !

© Megan Mannering/MTN News

Enorme soulagement pour les propriétaires d’un chat qui venaient de perdre leur maison dans un feu de forêt. Le félin, disparu pendant l’évacuation des lieux, a été retrouvé 2 jours plus tard par les pompiers.

Un chat qui s’était volatilisé alors que sa famille fuyait sa maison ravagée par les flammes, est de retour parmi les siens, rapportait KPAX ce mercredi 4 août.

Le dimanche 1er août, Alia Tavenner pensait passer une soirée tranquille dans la propriété de son père, où elle revenait tous les étés. La jeune femme avait l’habitude de passer ses vacances à s’occuper du vignoble et d’Astro, le chat de son petit frère.

L’endroit est superbe, situé à Finley Point dans l’Etat du Montana (Nord-ouest des Etats-Unis), entre la forêt et le lac Flathead. Mais la forêt, justement, était en proie aux flammes et le feu s’approchait dangereusement du site.

Vers 21 heures locales, Alia Tavenner a commencé à sentir l’odeur de la fumée et voir des cendres flotter dans l’air. Il n’y avait plus de temps à perdre ; il fallait quitter les lieux. La famille a rassemblé ses biens essentiels et s’est dirigée en vitesse vers la camionnette pour s’en aller. C’est le moment qu’a choisi Astro pour céder à la panique et prendre la fuite en courant.

Il survit à l’incendie, puis à la chute depuis une falaise

Totalement désorienté, il s’est précipité vers une falaise et a sauté. Ses propriétaires l’ont perdu de vue depuis. Le feu les menaçait directement et il leur fallait partir.

Heureusement, la chute d’Astro a été amortie par un arbre. Il a miraculeusement survécu et a fini par être retrouvé le mardi 3 août par des pompiers et les adjoints du shérif du comté local. Pris en charge par une association, le chat a ensuite été emmené en clinique vétérinaire pour y être soigné. Il souffrait de brûlures et de lésions pulmonaires, mais il devrait s’en remettre.

Megan Mannering/MTN News

Alia Tavenner et sa famille ont été soulagés d’apprendre qu’Astro était en vie. Les retrouvailles ont été pleines d’émotion. Leur propriété a été quasiment réduite en cendres, mais elles sont reconnaissantes que tout le monde ait pu s’en sortir.

« En y repensant, vous réalisez que c'est juste une chance de pouvoir reconstruire, bâtir une meilleure maison et créer de nouveaux souvenirs. […] Tant que nous allons bien, tant que tout le monde s'en sort et que le chat va bien, il n'y a pas tant de perte », a en effet déclaré l’intéressée à ce propos.

Megan Mannering/MTN News