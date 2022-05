Un chat disparu depuis 6 mois fait son retour auprès de sa maîtresse inquiète comme s'il était parti la veille

Disparu inexplicablement 6 mois plus tôt, un chat de 2 ans a refait surface tout aussi mystérieusement pour le plus grand bonheur de sa propriétaire. Cette dernière, qui a partagé son incroyable aventure sur Reddit, n’avait jamais renoncé à l’espoir de le retrouver.

La maîtresse d’un chat disparu a eu la surprise de sa vie en recevant les photos de l’animal se promenant tranquillement dans le garage de son père, 6 mois après avoir perdu sa trace. Un récit rapporté par Newsweek.

Andrea vit dans le nord de l’Etat de New York avec son chat Gary, âgé de 2 ans. Publiant sur Reddit sous le nom d’utilisateur « RingsOnHerF1ng3rs », elle y a récemment raconté l’incroyable histoire vécue avec son ami à 4 pattes.



RingsOnHerF1ng3rs / Reddit

En novembre 2021, Andrea s’était rendue chez son père pour lui rendre visite à l’occasion de Thanksgiving. Elle était accompagnée de Gary, qui s’était hélas volatilisé durant le trajet. Sa propriétaire n’avait jamais cessé de le chercher depuis. Elle avait distribué et placardé des affiches, posté des avis de recherche sur les réseaux sociaux et ratissé le secteur, mais le félin restait introuvable.

Malgré tout, elle refusait de perdre espoir. Andrea poursuivait sa quête alors que, autour d’elle, on lui conseillait de laisser tomber et de passer à autre chose.

A Newsweek, Andrea explique que Gary avait l’habitude de s’aventurer dehors, mais ses absences ne duraient jamais plus de quelques jours et il finissait toujours par rentrer. Cette fois-ci, des semaines s’étaient écoulées depuis sa fugue. Elle était d’autant plus inquiète pour lui que les conditions météorologiques se dégradaient dans la région. « Nous avons eu plus d’un mètre de neige, alors j'ai commencé à accepter qu'il soit peut-être parti. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il était toujours en vie », dit-elle.

« Mon cœur s'est arrêté »

Puis le miracle a eu lieu. Le samedi 30 avril 2022, elle a rêvé de Gary, comme elle l’explique sur Reddit. Le lendemain après-midi, son chat était de retour. Il a été découvert dans le garage de son père par celui-ci, qui a aussitôt transmis des clichés à Andrea.

RingsOnHerF1ng3rs / Reddit

« Mon cœur s'est arrêté quand mon père m'a envoyé la photo de lui flânant tranquillement dans le garage », confie-t-elle.

Personne ne sait où Gary avait passé les 6 derniers mois, ni comment il était revenu chez le père de sa propriétaire, mais il est sain et sauf et de nouveau chez lui.