Un chat devient un précieux compagnon pour un enfant qui se bat contre un cancer

Haley et Chad habitent dans l’Iowa (États-Unis) et sont les parents d’Axel, un garçon qui adore les chats depuis son plus jeune âge. Dès qu’il a quitté la maternité, le bambin s’est lié d’amitié avec le matou du jeune couple, et ne s’en est plus jamais séparé.

Malheureusement, le conte de fées de la petite famille a connu un terrible drame il y a quelques mois. Alors qu’il venait de souffler sa première bougie, Axel a été frappé d’une forme de leucémie « rare et agressive ».

Pendant de longues semaines, le jeune garçon n’a pas pu quitter sa chambre d’hôpital. Son matou lui manquait terriblement. Pour apporter le meilleur soutien possible à leur enfant, Haley et Chad ont alors eu une idée fabuleuse.

Haley Walsh Martin

Ils ont décidé d’adopter une chatte auprès d’un refuge (Whiskers of Warren County) et d’en faire la compagne idéale aux yeux d’Axel. « Nous l’avons nommée Bingo parce qu’Axel adore le dessin animé qui s’appelle Bluey, et Bingo est la sœur de Bluey » explique Haley à People.

La meilleure alliée pour leur enfant

Très rapidement, la chatte pleine de douceur s’est révélée être une alliée de taille et une source de réconfort aux yeux du bambin. En quelques minutes à peine, ils sont devenus « les meilleurs amis du monde ». Aujourd’hui, Haley peine toujours à y croire.

Bingo « a totalement toléré » le comportement enfantin d’Axel, et fut tout à fait apte à ressentir les moments où il avait le plus besoin de câlins. Elle n’a jamais quitté le chevet de son humain préféré, dans les bons comme les mauvais jours.

Haley Walsh Martin

« Je pense qu’elle sentait beaucoup de choses. Elle savait qu’elle devait être douce et calme, et s’allongeait parfois avec lui sur le canapé pendant 12 heures d’affilée. Elle était toujours à ses côtés », se souvient Haley.

Un duo qui a de beaux jours devant lui

Aujourd’hui, Axel est âgé de 2 ans et il se porte beaucoup mieux. Selon les médecins, l’enfant est guéri de son cancer. Il suit actuellement une « phase d’entretien d’un programme de chimiothérapie », un traitement beaucoup « moins pénible » qu’auparavant, témoigne Haley.

A lire aussi : Ce chat fait preuve d’imagination pour empêcher son maître d’emballer ses cadeaux de Noël (vidéo)

Haley Walsh Martin

Le jeune garçon passe désormais la plupart de son temps à « faire des bêtises » avec sa meilleure amie à fourrure, avec qui il forme « la paire parfaite » aux yeux de sa maman. « Tout cela était vraiment spécial à observer. Ils ont un lien très fort », conclut-elle. Le duo n’a pas fini de faire des merveilles.