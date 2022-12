La première rencontre entre ce chat et un bambin déborde de tendresse (vidéo)

Le comportement de nos amis les félins nous laisse parfois un peu perplexes, notamment avec les bébés. Bon nombre de chats n’ont pas l’habitude d’en croiser tous les jours, et réagissent de manière étrange en les rencontrant pour la première fois.

Mais il arrive que, contre toute attente, leur premier contact soit un moment rempli d’amour et de tendresse, et ce fut le cas pour Nelly, une chatte aux 40 000 abonnés sur TikTok. Comme le rapporte PetHelpful, la féline a eu le coup de foudre pour un bambin, et ses agissements ont séduit plus de 5 millions de personnes.

L’amour au premier regard

Dans une vidéo publiée le 5 décembre dernier, Nelly miaule, agite sa queue, et se frotte contre le jeune enfant qui se tient face à elle. Ce sont des signes d’affection qui ne trompent pas. Pour les internautes, une chose est sûre : la chatte est indéniablement tombée sous son charme !

Ceux-ci n’ont pas manqué d’imagination en visionnant cette vidéo : « Le chat a validé le bébé ! Vous pouvez le garder ! » ; « Nelly s’attendait-elle à recevoir des caresses en retour ? » ; ou encore « On dirait le début d’un film Disney » a-t-on pu lire parmi les commentaires.

Nelly est une boule de poils affectueuse, et il suffit de regarder ses autres vidéos TikTok pour en avoir le cœur net. Sa réaction pleine de tendresse envers ce bambin était donc loin d’être une surprise pour ses propriétaires. Nelly n’a pas fini de faire des merveilles !