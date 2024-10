Un chat communiquant avec des boutons sonores angoisse sa maîtresse en l'alertant sur la présence d'un "étranger" (vidéo)

De plus en plus de propriétaires apprennent à leurs animaux de compagnie à communiquer par le biais de boutons sonores. Ces derniers leur permettent d’exprimer leurs envies, humeurs et sentiments notamment.

On l’avait vu avec Russell, le chat veillant à ce que sa maîtresse n'oublie pas ses tâches ménagères. Plus récemment, c’est un congénère au pelage roux qui s’est signalé en faisant usage de son clavier pour alerter son humaine de la présence de ce qu’il désignait comme étant des étrangers.

Le félin en question répond au nom de Justin Bieber. Il vit avec sa propriétaire Sarah Baker, 33 ans, et le compagnon de celle-ci à Los Angeles, en Californie. Elle avait commencé à lui apprendre à utiliser un clavier sonore en 2021. Aujourd’hui, ce chat est capable de s’exprimer à travers 41 boutons.



justinbieberthecat / Instagram

Récemment, Justin semblait se concentrer sur l’un d’eux en particulier, celui associé au mot « étranger ». Il appuyait dessus de plus en plus souvent et, la plupart du temps, il regardait par la fenêtre juste après.

Cette phase a duré plusieurs mois et inquiétait d’autant plus Sarah Baker qu’elle se manifestait tard le soir. « J'étais un peu alarmée quand il a commencé à le faire, confie-t-elle à Newsweek. Il ne l'avait pas beaucoup utilisé dans mon ancien appartement, alors, quand il a commencé à dire ‘étranger’ tout le temps après que mon compagnon et moi avons emménagé dans une maison, cela a commencé à me faire peur. »



justinbieberthecat / Instagram

Des visiteurs venus du parc voisin

Le couple craignait la présence d’un rodeur, mais la réalité était tout autre. Sarah Baker a commencé à s’en rendre compte quand son chat s’est mis à y associer d’autres mots, comme « écureuil » et « chien ». Elle a compris que Justin évoquait les animaux qu’il voyait dehors, depuis la fenêtre.

« Justin n'avait vécu que dans des appartements auparavant, mais notre nouvelle maison a une cour et est proche d'un parc, explique-t-elle. Nous avons donc beaucoup d'animaux sauvages comme des opossums, des mouffettes et des coyotes. J'ai attrapé une mouffette en train de creuser dans la cour peu de temps après que Justin a dit ‘écureuil étranger’, et j'ai surpris des coyotes courant vers le catio après qu'il a dit ‘chien étranger’ ».

La propriétaire du félin est rassurée maintenant qu’elle sait que les « étrangers » en question n’ont rien d’une menace. Ils sont simplement curieux et vivent leur vie aux abords de la maison.