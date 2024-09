Après s’être échappé de son catio, un chat aventureux saute sur le dos d’un livreur et fait une entrée remarquée dans sa propre maison (vidéo)

Après avoir été trouvé au bord d'une rivière, Magnus a été amené dans un refuge local avant que ses maîtres actuels ne l’adoptent. Ce beau chat tigré qui aura 3 ans en octobre a toujours eu un tempérament très aventureux. Sa maîtresse ne s’étonne d’ailleurs plus de ses facéties, ou presque…

Un chat espiègle

Connu pour son énergie débordante et son amour de la nourriture, Magnus fait souvent de petites bêtises. « Il a toujours été un peu sauvage. Il a même mangé une carte SIM une fois ! » a déclaré sa maîtresse à Newsweek. « Il aime fouiller dans la poubelle comme un rat, c'est pourquoi nous l'appelons parfois Rat Boy. »

doublemeowski / Instagram

Ce minou turbulent a également développé des stratégies uniques pour attirer l'attention de sa famille. « Récemment, il a commencé à se tenir debout sur ses pattes arrière et à me taper les cuisses avec ses 2 pattes lorsqu'il est contrarié parce que sa gamelle est vide », a expliqué sa propriétaire.

« Il aime aussi sauter sur moi de nulle part quand il veut attirer l'attention, me donnant presque une crise cardiaque ! », a-t-elle ajouté. Une blague de toute évidence très drôle pour Magnus qui a décidé de jouer récemment ce tour à quelqu’un d’autre.

Une entrée remarquée

Dans une vidéo postée sur Instagram, la maîtresse de Magnus a en effet partagé la récente mésaventure d’un livreur de nourriture qui s’est présenté à sa porte.

« J’avais commandé de la nourriture et quand j'ai ouvert la porte, j'ai été choquée de trouver mon chat d'intérieur sur le pauvre livreur », a-t-elle expliqué. « Il a dû s'échapper par le catio que j'ai installé, car lorsque je suis allée inspecter, j'ai vu un trou dans la clôture. »

Dans cette vidéo amusante, on voit en effet Magnus perché en équilibre précaire sur le dos du livreur, tandis que l'homme effrayé tente de frapper à la porte pour demander de l'aide.

doublemeowski / Instagram

« Je me suis excusée auprès du livreur et j'étais très gênée », a ajouté sa propriétaire. « Mon chat était toujours assis sur lui pendant que nous parlions. J'ai rapidement attrapé Magnus et je me suis assurée de donner un généreux pourboire au chauffeur. »

doublemeowski / Instagram

Depuis, la maman de Magnus a pris des mesures pour sécuriser son catio. Dorénavant, cet « artiste de l’évasion » devra donc trouver un autre moyen pour attirer l’attention !