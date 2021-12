Un chat coincé à 18 mètres au-dessus du sol déclenche l'intervention des policiers, des pompiers et des agents de la protection animale

© RSPCA

Les pompiers ont déployé un important dispositif pour porter secours à un chat coincé sur la bordure de l’entrée d’un tunnel, à 18 mètres de hauteur. La police et la RSPCA britannique participaient également au sauvetage. Il s’est avéré que l’animal était perdu de vue depuis un certain temps.

Jinks, un chat roux de 2 ans, est de retour auprès de sa famille après une fugue de plusieurs jours et une mésaventure ayant nécessité l’intervention de plusieurs services, comme le rapportait ITV.

Le samedi 23 octobre 2021, la RSPCA du Kent, dans le Sud-est de l’Angleterre, avait été informée de la détresse du félin, qui s’était retrouvé coincé à 18 mètres au-dessus du sol. Il avait vraisemblablement fait une chute pour atterrir sur une étroite bordure, au niveau de l’entrée d’un tunnel à Ramsgate. Un ouvrage faisant partie d’un réseau d’abris qui avaient servi à se protéger des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale.



RSPCA

Clive Hopwood, agent de la RSPCA, a été envoyé sur les lieux, mais il ne pouvait pas secourir l’animal, car son emplacement était trop haut pour lui. Il a alors fait appel aux pompiers locaux, qui sont arrivés avec d’importants moyens : 4 véhicules, dont une unité de sauvetage par câble et une nacelle. Ils ont également été rejoints par la police du Kent.

Une équipe est descendue en rappel jusqu’au niveau du chat et l’a sécurisé, pendant que Clive Hopwood se hissait vers lui grâce à la nacelle. Il a ainsi pu récupérer Jinks, qui était apeuré, mais sain et sauf. « Je l’ai examiné et, heureusement, il n’a pas été blessé pendant sa mésaventure », raconte l’agent de la RSPCA.

Il l’a ensuite passé au lecteur de puce d’identification et en a effectivement détecté une. Malheureusement, elle ne contenait pas les coordonnées du propriétaire du félin. Clive Hopwood l’a emmené au refuge, où lui et ses camarades en ont pris soin tout en faisant leur petite enquête pour tenter de retrouver la famille du chat.

« Dieu seul sait ce qu’il a pu traverser durant tout ce temps »

Quelques heures plus tard, cette dernière s’est manifestée. Kim Abraham, la propriétaire de Jinks, le cherchait depuis 2 longues semaines. Elle était extrêmement inquiète pour lui, au point d’en perdre le sommeil durant plusieurs nuits. Elle a vu le post de la RSPCA du Kent au sujet de son chat et aussitôt contacté l’association.



RSPCA

« Nous sommes si soulagés qu’il soit de retour parmi nous », confie sa maîtresse. Elle ajoute que Jinks dort beaucoup depuis son sauvetage et qu’elle le nourrit prudemment pour ne pas bousculer son organisme, car il avait perdu beaucoup de poids. « Dieu seul sait ce qu’il a pu traverser durant tout ce temps », poursuit cette habitante de Ramsgate.

Elle indique toutefois qu’elle n’est qu’à moitié étonnée par ce qui est arrivé à son ami à 4 pattes, en raison de son tempérament : « Il est très joueur et n'a peur de rien, donc je ne suis pas surprise qu'il ait fini par avoir des ennuis. »

Kim Abraham a prévu de l’emmener chez le vétérinaire pour s’assurer « qu'il va bien et le faire re-pucer ».