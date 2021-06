Un chat bienveillant prend sous son aile tous les chatons que sa mère adoptive recueille (vidéo)

La bienveillance à l’état pur ! Rigby est un chat doux et affectueux, adopté par Holly Brookhouseur, une mère d’accueil pour les chats errants qu’elle prépare à l’adoption. Rigby a décidé de l’accompagner dans sa mission.

Holly Brookhouseur a l’habitude d’accueillir des chats à titre provisoire depuis de nombreuses années. En octobre 2020, elle a notamment aidé un chaton couvert de puces et déshydraté, retrouvé sur une route très fréquentée de Bentonville, dans l’État de l’Arkansas. Aujourd’hui, elle continue de mener à bien sa mission en prenant soin d’autres félins abandonnés.

© Holly Brookhouser

Il y a 6 ans, elle a adopté Rigby dans un refuge de l’Oklahoma, rapporte Lovemeow. « Un an après l’avoir adopté, j’ai commencé à nourrir des chatons et j’ai réalisé qu’il avait un fort désir d’aider à prendre soin d’eux », a expliqué la mère d’accueil.

© Holly Brookhouser

Rigby est le père de substitution des chatons

Dès que les chatons arrivent dans leur foyer d’accueil, le tigré devient leur parent de substitution. Il les câline, les réconforte et les comble d’amour le temps de leur séjour. Il est toujours prêt à offrir un coup de patte.

Selon Holly Brookhouseur, Rigby cerne immédiatement les besoins des bébés. « Il a été d’une grande aide, même avec les plus âgés », a-t-elle confié.

© Holly Brookhouser

Les petits félins s’attachent facilement à cette grosse boule de poils adorable et généreuse, et se blottissent volontiers contre elle. Rigby est incontestablement le chat le plus heureux du monde, dès qu’il a l'occasion de s’occuper des chatons !