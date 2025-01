Elle simule un malaise pour voir la réaction de son chat, qui décide de passer son chemin (vidéo)

Les chats sont parfois perçus comme des êtres nonchalants, égoïstes et distants. Même si ce n’est évidemment pas le cas et s’ils savent se montrer affectueux et loyaux, il faut admettre que certains de leurs comportements peuvent laisser perplexes. Ce n’est certainement pas l’attitude affichée par l’ami à fourrure d’Alison, alias « @alofgarden » sur TikTok, qui contribuera à tordre le cou à ce cliché.

La jeune femme a voulu s’amuser en testant la réaction de son chat face à sa prétendue détresse. Elle a évidemment filmé l’expérience et partagé la vidéo sur TikTok, où elle est devenue virale en très peu de temps et suscité l’hilarité générale parmi les internautes.

Alison a attendu que le matou à la robe rousse passe devant elle, puis elle s’est effondrée pour feindre un malaise. Surpris, le quadrupède s’est arrêté net et l’a observée, mais au lieu d’aller s’enquérir de l’état de sa maîtresse, il a décidé de continuer à marcher comme si rien ne venait de se passer.



@alofgarden / TikTok

Il n’avait pas du tout l’air de se soucier du bien-être de sa propriétaire, qui n’était d’ailleurs pas vraiment surprise par son comportement. Ou alors, et c’est bien plus probable, elle a sous-estimé son intelligence et il savait pertinemment qu’elle jouait la comédie.



@alofgarden / TikTok

« Elle ferait mieux de se relever avant l'heure du repas »

Mise en ligne le 20 décembre 2024 et relayée par Newsweek, la vidéo affole les compteurs avec 7 millions de vues enregistrées à ce jour. La voici :

Les internautes ont été nombreux à réagir en commentaires. Leurs messages sont d’ailleurs aussi drôles que la scène elle-même. « Estimez-vous heureuse que le chat ait perdu une seconde à regarder avant de s'éloigner », a ainsi écrit MizDeimos. « Pour sa défense, il s'est quand même arrêté 5 secondes », a commenté, pour sa part, Pouwappe. Pour n_n14_08, le chat « s’en est presque soucié. Presque… ». Quant à Alexandra, elle s’est glissée dans la peau du félin pour imaginer ce qu’il aurait pu dire : « Elle ferait mieux de se relever avant l'heure du repas ».