Un chat abandonné surmonte sa déception en en choisissant une nouvelle famille pour laquelle il devient "une source sans fin de soutien émotionnel et de joie"

Alors qu’elle était tranquillement assise devant chez elle, Marissa Eller a vu un chat s’approcher d’elle. Elle avait déjà vu ce félin à la robe tigrée errer dans le voisinage. Elle et sa famille étaient persuadées qu’il faisait partie de la colonie de chats harets du quartier.

Toutefois, le comportement de ce matou n’était pas celui d’un animal des rues. Il était très amical et semblait lui faire confiance. Il est d’ailleurs tout de suite venu vers elle quand elle lui a parlé et il lui a répondu en miaulant. « Il s'est approché de moi et m'a laissé le caresser, puis il s'est assis à côté de moi sur la marche du porche et est monté sur mes genoux », raconte la jeune femme à The Dodo.



stinky_boots / X

Quand le chat s’est mis à se frotter la tête contre la joue de Marissa Eller, celle-ci a été surprise et attendrie. « Vous pouvez voir sur mon visage sur cette photo que je suis choquée par la façon dont il a répondu à une inconnue », dit-elle.



stinky_boots / X

Elle a décidé d’appeler son nouvel ami Boots. Elle voulait le recueillir, mais contrairement à sa mère qui était d’accord, son père et sa grand-mère n’adhéraient pas à cette idée.

Marissa Eller et sa maman ont pris l’habitude de passer du temps avec Boots devant la maison quotidiennement. Un jour, alors qu’il faisait froid, sa grand-mère les a vus interagir dehors. « Elle a trouvé ça ridicule et nous a dit d’amener le chat à l'intérieur », relate-t-elle.

Le chat était ravi d’avoir un toit au-dessus de la tête. Après plusieurs jours où il sortait et revenait librement, il a décidé de rester à la maison pour de bon.



stinky_boots / X

« C’est lui qui nous a choisis et non l’inverse »

Marissa Eller a ensuite appris ce qui lui était arrivé avant leur rencontre. Boots « avait été abandonné par ses précédents propriétaires, livré à lui-même dehors, car ils venaient d’avoir un chiot. C’est pour cela qu’il errait sans but dans le quartier », explique-t-elle. Malgré cette déception, il n’avait pas perdu son amour pour les humains.



stinky_boots / X

« Cela m’a toujours semblé tellement incroyable qu’il se soit approché de moi comme il l’a fait, après ce que les gens lui avaient fait, confie-t-elle. Il aime les gens et je pense qu'il l’âme d'un Golden Retriever. »



stinky_boots / X

Cela fait 7 ans que Boots fait partie de la famille et qu’il lui apporte du bonheur sans compter tous les jours, tant par sa douceur que par ses facéties. « Il est devenu une source sans fin de soutien émotionnel et de joie, dit sa maîtresse. Je n'ai pas vraiment de mots pour décrire comment il a changé ma vie pour le mieux. Il est devenu si spécial pour moi que j'ai du mal à le décrire ».

« J'ai l'impression que c’est lui qui nous a choisis et non l’inverse, et nous nous en portons tous bien mieux », conclut-elle.

stinky_boots / X