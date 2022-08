Un chat abandonné dans une boîte attire l'attention d'un chien et de sa maîtresse en promenade

Enfermé dans une boîte scellée avec du ruban adhésif et abandonné au bord d’une route, un chat a été découvert par une dame qui promenait son chien. Une association de protection animale locale l’a pris en charge et lance un appel à témoin.

Un chat abandonné dans une boîte a été sauvé grâce à un chien et à sa propriétaire, avant d’être confié à la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) galloise, rapportait Wales247.

Cette triste découverte a été faite le mardi 26 juillet en début d’après-midi, vers 13 heures. Une femme promenait son chien à proximité d’un champ, à Merthyr Tydfil (sud du pays de Galles), quand le canidé s’est mis à aboyer en direction d’une boîte posée sur le bord de la route.

La propriétaire du quadrupède a ouvert le contenant pour y découvrir un chat à la robe tabby. La boîte était fermée avec du scotch, et à l’intérieur se trouvaient eau et nourriture.

Elle a aussitôt emmené le félin à la clinique vétérinaire la plus proche, celle de la RSPCA de Merthyr Tydfil.



RSPCA Cymru / Facebook

« Nous leur sommes vraiment reconnaissants de nous avoir amené ce chat », a déclaré à leur sujet Sophie Daniels, enquêtrice de l’association de protection animale.

Le chat placé en refuge et soigné

Le chat a été examiné par les vétérinaires, qui ont constaté « qu'il souffrait de problèmes buccaux viraux pour lesquels il est maintenant traité, mais heureusement, il n'a aucune blessure », poursuit l’inspectrice.

La RSPCA a lancé un appel à témoin dans l’espoir de faire la lumière sur cet abandon. « Si quelqu'un peut nous aider dans notre enquête, veuillez nous contacter, dit Sophie Daniels. Nous ne connaissons jamais les raisons exactes pour lesquelles les propriétaires abandonnent leurs animaux. Il ne fait aucun doute qu'il pourrait y avoir un certain nombre de facteurs, de l'évolution de la situation des gens à la hausse du coût de la vie. Mais chaque animal a des besoins spécifiques en matière de bien-être et il est dangereux de le laisser ainsi livré à lui-même. »

Le chat a ensuite été transféré au refuge RSPCA de Penllergaer, à une cinquantaine de kilomètres de là. Il continue de s’en remettre et de recevoir des soins.