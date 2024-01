Un chat abandonné dans un état catastrophique découvert par un huissier de justice après l'expulsion de ses propriétaires

À la suite d’une décision de justice, des locataires ont été contraints de quitter leur logement. Ils n’ont rien laissé derrière eux, à l’exception de leur chat. Le pauvre félin a passé des jours sans eau ni nourriture. Il a été découvert par un huissier et pris en charge d’urgence.

Si le passage d’un commissaire de justice est généralement redouté, il a été salvateur pour Salem. Ce chat noir a été laissé dans un appartement vide après le départ de ses maîtres, expulsés des lieux. Il a été retrouvé en piteux état avant d’être placé entre les bonnes mains de 30 Millions d’Amis.

Philippe Kayes, juriste au refuge du Vaucluse (84), a qualifié la situation d’« incompréhensible ». Un huissier en charge de l’inspection du logement vacant a découvert l’animal « livré à lui-même ». Il n’avait ni de quoi boire, ni de quoi manger : « Je ne sais pas combien de temps il a pu rester là » déclarait Philippe.

Il avait besoin d’une prise en charge médicale

La boule de poils était sévèrement blessée au niveau du crâne. Une grosse lésion s’était gravement infectée sur son front et devait être soignée. Ses 2 canines supérieures étaient cassées. De manière générale, le quadrupède avait besoin de soins intensifs. Il fallait également l’aider à reprendre du poids, car on pouvait sentir ses côtes tant il était maigre.

Selon la procédure, le vétérinaire l’a scanné pour tenter de détecter une micropuce. Étrangement, il était identifié par la Fondation en tant que “chat libre”. Cela signifie qu’il avait déjà été capturé par des bénévoles pour être stérilisé, puis relâché dans la nature. A priori, il aurait ensuite été récupéré par les locataires du logement.

« Ce que je souhaite, c’est qu’il soit heureux »

Le rescapé nommé Salem a été placé en famille d’accueil chez Véronique. Laquelle était aux petits soins pour lui. Avec de l’amour et de la bienveillance, le félin s’est progressivement remis de son épreuve. Malgré l’enfer qu’il a vécu, il a fait preuve d’une grande résilience : « Il est très tranquille et me suit partout [...] Il s’est déjà adapté » confiait son hôte.

30 Millions d’Amis indiquait qu’une probable adoption pourrait avoir lieu prochainement. Parallèlement, une plainte pour “abandon volontaire” a été déposée contre son ancienne famille.