Ce chat s'apprête à entrer dans l'histoire des courses nautiques en prenant part à une célèbre régate de 1200 km

Le mardi 26 décembre 2023 devrait être un grand jour pour Oli. Ce chat est, en effet, au départ de la prestigieuse régate Sydney-Hobart. Il ne reste pas à quai à voir son propriétaire s’élancer à la conquête de cette course à la voile créée en 1945, mais il est bel et bien à bord du voilier à ses côtés.

Agé de 10 ans, Oli est ainsi le premier chat à faire partie de l’un des équipages prenant part à cette compétition nautique depuis sa première édition.



Admiral Marine Surveying / Facebook

La régate Sydney-Hobart a lieu chaque année au lendemain de Noël et son trajet s’étend sur 630 milles marins, soit 1167,39 kilomètres. Comme l’indique son nom, elle relie les 2 villes australiennes de Sydney (Nouvelles-Galles du Sud) et Hobart (Tasmanie).

Oli et Bob Williams y participent à bord de Sylph VI, un voilier de 12 mètres construit en 1960. S’il n’a pas grand-chose à voir avec les yachts géants pouvant accueillir jusqu’à 24 membres d’équipages et qui vont s’affronter sur le parcours de Sydney-Hobart, ce bateau n’en est pas à sa première participation à cette course. Il a, en effet, déjà 6 départs à son actif.

Bob Williams, lui, n’y avait jamais participé. Cet officier de la marine à la retraite a néanmoins une longue expérience en matière de navigation, ayant notamment effectué un tour du monde en solitaire. Oli n’est pas un novice non plus, ayant déjà accompagné son maître sur le bateau à de multiples reprises depuis 5 ans.



Cruising Yacht Club Of Australia / Facebook

Un matelot félin serein, mais alerte

Pour Bob Williams, il était hors de question de partir à l’assaut de Sydney-Hobart sans son ami félin. « J'ai fait beaucoup de choses folles, mais celle-ci n'en fait pas partie », dit-il à la BBC.

Bob Williams / Facebook

Si les débuts marins d’Oli étaient difficiles, il est aujourd’hui nettement plus à l’aise quand il part à l’aventure sur les flots avec son propriétaire. Il n’a plus le mal de mer et n’est plus stressé. Il reste toutefois alerte et prudent ; quand il sent que le temps se gâte ou que la mer est sur le point de se déchaîner, il s’empresse de descendre du pont pour se mettre à l’abri.

Un « 6e sens » qui ne sera pas de trop cette année, les prévisionnistes météo de Sydney-Hobart ayant informé les navigateurs qu’ils pourraient être confrontés à des orages et vents violents, voire de la grêle, sur certaines portions du parcours.