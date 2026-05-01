Un chat abandonné dans un appartement après l’expulsion de sa maîtresse sauvé par une voisine qui réclame une nouvelle loi de protection animale (vidéo)

Quand Kendall a découvert un chat abandonné dans un appartement verrouillé après l’expulsion de sa voisine, elle ne s’est pas contentée de le sauver : elle a aussi décidé d’agir pour que cela n’arrive plus. Touchée par cette histoire, elle a en effet lancé une pétition pour renforcer les lois californiennes sur la protection animale.

En Californie (États-Unis), lorsque la voisine de Kendall a été expulsée, elle est partie dans la précipitation en laissant derrière elle quelque chose d’inestimable : son chat. Dans une vidéo TikTok touchante relayée par Parade Pets, la jeune femme raconte avoir découvert l’animal enfermé dans l’appartement, abandonné à son triste sort. Une situation aussi bouleversante que révoltante qui l’a profondément touchée.

Une situation dramatique

Pendant plusieurs jours, Kendall a tout fait pour maintenir en vie ce pauvre minou. Sans accès à l’intérieur, elle glissait de la nourriture sous la porte, espérant le rassurer et lui permettre de survivre, tout en multipliant les appels aux refuges, à la fourrière, à la police, aux pompiers et au syndic de l’immeuble, en vain.

« Personne ne s'en souciait, sauf moi », a expliqué Kendall. Le gestionnaire de l'immeuble refusait même d'ouvrir la porte. Face à l’indifférence générale, la jeune femme était seule face à cette situation dramatique.

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© @bluandlucky / TikTok

Ne sachant plus vers qui se tourner, elle a finalement relayé la situation sur TikTok, où son histoire a rapidement attiré l’attention. Grâce à cette visibilité, une bénévole indépendante spécialisée dans le sauvetage d’animaux a fini par intervenir et prendre le relais.

Le pauvre minou a enfin pu être secouru et a été baptisé Lucky, en hommage à sa seconde chance. Une issue heureuse pour une situation initialement désespérée, largement saluée par les internautes qui ont été touchés par la détermination de Kendall.

@bluandlucky petition coming soon on my main @kendall!???????? (and here) to try and change California laws. i don’t know how anybody could do this to any animal???? i hope me speaking about this and starting a petition/getting it to a law prevents this from never happening to another animal again.???? #adoptdontshop #rescuekitten #rescuecats #catslovers #rescueanimals ? Lucky - Jason Mraz

Un appel à changer la loi

Touchée par l’histoire de Lucky et par la mobilisation qu’elle a suscitée, Kendall ne veut pas en rester là. Convaincue que ce sauvetage n'aurait pas dû dépendre du hasard ou d’un seul élan de solidarité, elle a lancé une pétition afin de transformer cette expérience en projet de loi en Californie.

Pour elle, les règles actuelles sont insuffisantes et doivent évoluer pour mieux protéger les animaux dans ce type de situation. « Les lois californiennes sont nulles et je veux changer ça. Bientôt », assure-t-elle.

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© @bluandlucky / TikTok

Portée par cette conviction, Kendall espère désormais que son engagement contribuera à faire évoluer la législation, afin qu’aucun autre animal en Californie ne se retrouve dans une telle détresse.