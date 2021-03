Un avion contraint de rentrer à l'aéroport en urgence après l'intrusion d'un chat dans le cockpit

Au Soudan, un vol à destination du Qatar a dû être interrompu une trentaine de minutes après le départ et l’avion ramené à Khartoum pour une raison insolite. Un chat se trouvait, en effet, dans le poste de pilotage et était devenu incontrôlable, compliquant le travail de l’équipage.

Le commandant de bord et le co-pilote s’étaient assurément préparés à tout sauf à cela. Le vol qu’ils assuraient en milieu de semaine dernière et qui devait les emmener au Qatar depuis Khartoum, capitale du Soudain, a été perturbé par un intrus. Si bien qu’ils ont dû faire demi-tour et retourner à l’aéroport de départ, comme le rapporte le site News 24, qui cite le média local Al-Sudani.

L’incident a eu lieu le mercredi 24 février. Ce jour-là, le Boeing 737 de la compagnie aérienne soudanaise Tarco Aviation avait décollé à l’Aéroport international de Khartoum en vue de rallier Doha. Tout se déroulait normalement jusqu’à ce que, au bout d’une demi-heure de vol, les choses ont pris une tournure totalement inattendue.

L’agressivité du chat a amené les pilotes à faire demi-tour

Un chat qui s’était introduit dans le cockpit y a semé la panique. Les pilotes ne parvenaient pas à calmer le félin, rendu agressif par la peur et l’enfermement dans cet endroit qui devait le stresser.

Après plusieurs tentatives infructueuses de maîtriser l’animal, l’équipe a dû prendre la décision de rebrousser chemin. L’avion a été ramené d’où il venait pour permettre aux agents au sol de récupérer le chat en toute sécurité. On ignore ce qu’il est advenu de l’invité surprise après cela.

News 24 évoque un évènement similaire survenu il y a 17 ans à bord d’un avion de ligne parti de Bruxelles. Un chat qui s’était échappé d’un sac de voyage avait causé une grosse frayeur dans le poste de pilotage. Là encore, l’aéronef avait dû faire demi-tour.

Plus récemment, c’est dans un avion en stationnement à Tel Aviv qu’un félin avait fait des siennes, causant des dégâts matériels dans le cockpit d’un Boeing 737 900 ER de la compagnie israélienne El Al.