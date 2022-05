Un appel aux dons pour sauver une portée de chatons nés sans paupières et ayant besoin d'être opérés

En Angleterre, une association venant en aide aux chats en détresse a besoin de réunir près de 18 000 euros afin de faire opérer 3 chatons souffrant de problèmes oculaires graves. Les petits félins avaient été retrouvés abandonnés avec un 4e, dans une casse automobile.

C’est la course contre la montre que mène l’équipe de Yorkshire Cat Rescue, une association basée à Keighley dans le Yorkshire de l'Ouest. L’enjeu est de taille, puisqu’il s’agit de la santé et même de la vie de 3 des 4 chatons découverts abandonnés à l’intérieur d’une épave de voiture, dans une casse automobile. Un récit rapporté par Bradford Telegraph & Argus le mardi 17 mai.

Les 3 jeunes félins orphelins sont, en effet, venus au monde sans paupière. Un handicap qui risque de provoquer une sécheresse oculaire grave, voire une infection, et pouvant finir par leur faire perdre la vue.

Dès leur prise en charge par le Yorkshire Cat Rescue, les chatons ont été emmenés en clinique vétérinaire pour y être examinés et soignés.

Ils doivent être opérés, l’intervention chirurgicale consistant à extraire de la peau sur leurs lèvres pour en faire des paupières.



Yorkshire Cat Rescue / Facebook

« Nous voulons qu'ils aient une fenêtre sur le monde »

L’autre solution serait de leur retirer les yeux, mais au Yorkshire Cat Rescue, on souhaite à tout prix éviter cela, comme l’explique la fondatrice de l’association Sara Atkinson : « Nous voulons qu'ils aient une fenêtre sur le monde, qu'ils puissent observer les oiseaux et chasser les papillons. Nous voulons ôter leur douleur et leur laisser le don de la vue ».

La greffe de peau pour la transformer en paupières est une opération très complexe et coûteuse, indique Sara Atkinson. Il faut compter 2500 livres sterling par œil, et comme il y en a 6 à traiter, cela représente un total de 15 000 livres. Soit près de 18 000 euros.

Une facture que le Yorkshire Cat Rescue aurait bien du mal à payer au vu de ses ressources limitées. « Nous ne sommes pas la plus grande des organisations caritatives et ne pouvons pas faire grand-chose, dit la fondatrice de l’organisation. Nous avons réuni des fonds auprès des membres du personnel et d'autres événements sont prévus pour collecter des dons. Chaque centime fera une énorme différence ».

Elle en appelle donc à la solidarité et à la générosité du public pour le sauvetage de ces chatons.