Trouvés agonisants dans une décharge, ces adorables chatons se sont battus pour retrouver la forme et être adoptés

Yuri et Yara sont 2 adorables chatons qui étaient voués à une mort certaine. Mais dans leur malheur d’avoir été abandonnées à seulement 5 semaines de vie, elles ont finalement eu un coup de chance. En effet, les employés du conseil du comté de Galway les ont découvertes en août dernier, dans une décharge des autorités locales à Ballinasloe. Immédiatement, les bons samaritains ont appelé la GSPCA à la rescousse. Sans perdre une seconde, l’association a envoyé 3 bénévoles récupérer les chatons. Tara Croke, Joe Frain et Clodagh Walsh sont donc arrivés sur place et ont découvert des félins dans un état critique…

© GSPCA

Quitte ou double

“Elles étaient assez malades.. couvertes de poux et de puces, maigres et pleines de vers. C’était 50-50 pour savoir si elles allaient survivre…”, a expliqué Tara Croke auprès du média Connacht Tribune. Chacun des chatons ne pesait que 300 grammes et aucun d’eux n'était capable de se nourrir seul… Aussi, pendant plusieurs semaines, les bénévoles de la GSPCA se sont relayés pour leur donner le biberon afin de les aider à doucement reprendre du poids et des forces. “Elles étaient dans un très mauvais état et minuscules. Il nous a fallu 5 bons mois pour les préparer à commencer leurs vaccinations. Normalement, si vous avez un chaton robuste, vous commencez les vaccinations au bout de 2 semaines ! Mais ceux-ci étaient tout simplement trop malades et ne se développaient pas. Quand l’une prenait du poids, l’autre en perdait…”, a-t-elle ajouté.

© Joe O’Shaughnessy

A lire aussi : Au moment où il réalise que sa maîtresse est rentrée à la maison, ce chat sourd et âgé a la plus douce des réactions (vidéo)

Tout est bien qui finit bien

Aujourd’hui, Yuri et Yara ont trouvé leur famille pour la vie et, surprise, elles ont été adoptées ensemble ! Tara et Alan avaient initialement envoyé une candidature pour une seule d’entre elles, mais finalement, le refuge leur a proposé de ne pas les séparer et le couple a accepté. C’est donc après 6 mois de soins en refuge que les petites femelles ont rejoint leur famille pour la vie. Elles sont désormais en pleine forme et ont été renommées Mina et Lynch. On leur souhaite une belle et longue vie ensemble !