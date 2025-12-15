  1. Woopets
  5. Trouvé seul sous la pluie, un chaton trouve l’ami qui lui manquait tant pour s’épanouir (vidéo)

Trouvé seul sous la pluie, un chaton trouve l’ami qui lui manquait tant pour s’épanouir (vidéo)


dans la catégorie Sauvetages

Recueillie alors qu’elle était seule et trempée sous une pluie battante, Kasskroutte a connu des débuts difficiles. La petite boule de poils âgée de 2 mois à peine a depuis repris des forces. Mieux, elle s’est épanouie grâce à sa nouvelle meilleure amie rencontrée dans sa famille d’accueil.

Illustration : "Trouvé seul sous la pluie, un chaton trouve l’ami qui lui manquait tant pour s’épanouir (vidéo)"
© Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Lorsque la petite Kasskroutte a été recueillie par l’association Chatons Orphelins Montréal, elle avait à peine 2 mois et n’avait que la peau sur les os. La chatonne avait bien mal commencé dans la vie, mais elle a heureusement pu compter sur la générosité d’humains au grand cœur.

Trempée jusqu’aux os au milieu de la circulation

Il y a quelques mois, c’est un appel à l’aide sur les réseaux sociaux qui a alerté l’association sur la situation de la petite boule de poils. Trouvée seule dehors, sans mère ni frères et sœurs, la petite chatte avait grand besoin d’aide. Livrée à elle-même sous une pluie battante, recroquevillée contre un trottoir, la pauvre petite était trempée jusqu'aux os et sans défense au milieu du trafic.

« Le chaton était blotti au bord du trottoir et ne savait pas où aller, alors il est resté recroquevillé sous la pluie à côté de 2 mégots de cigarettes », a confié Céline de Chatons Orphelins Montréal à Love Meow.

Quand une femme est venue la secourir pour la confier au refuge, la chatonne a réagi en crachant de toute ses forces par peur. La petite boule de poils a heureusement rapidement compris qu’elle était désormais en sécurité.

Illustration de l'article : Trouvé seul sous la pluie, un chaton trouve l’ami qui lui manquait tant pour s’épanouir (vidéo)

© Chatons Orphelins Montréal

L’amie dont elle avait besoin

Trouvée près d’une cantine, la minette a été affectueusement surnommée Kasskroutte. À son arrivée au refuge, elle était maigre, déshydratée et affamée. Après avoir englouti ses repas avec enthousiasme, la chatonne a reçu des soins contre les acariens et ses problèmes d’estomac, et elle a commencé à se rétablir rapidement.

Illustration de l'article : Trouvé seul sous la pluie, un chaton trouve l’ami qui lui manquait tant pour s’épanouir (vidéo)

© Chatons Orphelins Montréal

Lorsqu’elle a été confiée à une famille d’accueil, Kasskroutte s’est vite sentie à l’aise, ronronnant et reprenant du poids grâce aux soins et à l’affection de ses parents temporaires. Pleine d’énergie et très attachante, elle leur a montré qu'elle adorait jouer, explorer, grimper et se blottir contre eux pour des câlins.

Illustration de l'article : Trouvé seul sous la pluie, un chaton trouve l’ami qui lui manquait tant pour s’épanouir (vidéo)

© Chatons Orphelins Montréal

Elle a également fait une rencontre déterminante : Regliss, un autre chaton en famille d'accueil. Entre les 2 petites chattes, le courant est immédiatement passé et elles sont rapidement devenues inséparables jouant, explorant et faisant la sieste ensemble.

Illustration de l'article : Trouvé seul sous la pluie, un chaton trouve l’ami qui lui manquait tant pour s’épanouir (vidéo)

© Chatons Orphelins Montréal

« Elle est si heureuse d'avoir une compagne. Elle ne s'ennuie plus jamais. Elles partagent tout, même l'oreiller avec leurs humains la nuit. », déclare l'association. « Elles adorent jouer ensemble, et lorsqu'elles sont fatiguées, elles se blottissent contre leurs humains pour une longue sieste ponctuée de ronronnements. »

A lire aussi : Elle miaule à la porte avec un chaton dans la gueule, une chatte errante choisit sa famille pour protéger ses petits (vidéo)

Illustration de l'article : Trouvé seul sous la pluie, un chaton trouve l’ami qui lui manquait tant pour s’épanouir (vidéo)

© Chatons Orphelins Montréal

Une chose est sûre, la vie de Kasskroutte a changé pour le meilleur. Son futur s’annonce rempli d’amour dans un foyer pour toujours, peut-être aux côtés de sa meilleure amie. Qui sait ?

