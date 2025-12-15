Trouvé seul sous la pluie, un chaton trouve l’ami qui lui manquait tant pour s’épanouir (vidéo)

Recueillie alors qu’elle était seule et trempée sous une pluie battante, Kasskroutte a connu des débuts difficiles. La petite boule de poils âgée de 2 mois à peine a depuis repris des forces. Mieux, elle s’est épanouie grâce à sa nouvelle meilleure amie rencontrée dans sa famille d’accueil.

Lorsque la petite Kasskroutte a été recueillie par l’association Chatons Orphelins Montréal, elle avait à peine 2 mois et n’avait que la peau sur les os. La chatonne avait bien mal commencé dans la vie, mais elle a heureusement pu compter sur la générosité d’humains au grand cœur.

Trempée jusqu’aux os au milieu de la circulation

Il y a quelques mois, c’est un appel à l’aide sur les réseaux sociaux qui a alerté l’association sur la situation de la petite boule de poils. Trouvée seule dehors, sans mère ni frères et sœurs, la petite chatte avait grand besoin d’aide. Livrée à elle-même sous une pluie battante, recroquevillée contre un trottoir, la pauvre petite était trempée jusqu'aux os et sans défense au milieu du trafic.

« Le chaton était blotti au bord du trottoir et ne savait pas où aller, alors il est resté recroquevillé sous la pluie à côté de 2 mégots de cigarettes », a confié Céline de Chatons Orphelins Montréal à Love Meow.

Quand une femme est venue la secourir pour la confier au refuge, la chatonne a réagi en crachant de toute ses forces par peur. La petite boule de poils a heureusement rapidement compris qu’elle était désormais en sécurité.

© Chatons Orphelins Montréal

L’amie dont elle avait besoin

Trouvée près d’une cantine, la minette a été affectueusement surnommée Kasskroutte. À son arrivée au refuge, elle était maigre, déshydratée et affamée. Après avoir englouti ses repas avec enthousiasme, la chatonne a reçu des soins contre les acariens et ses problèmes d’estomac, et elle a commencé à se rétablir rapidement.

© Chatons Orphelins Montréal

Lorsqu’elle a été confiée à une famille d’accueil, Kasskroutte s’est vite sentie à l’aise, ronronnant et reprenant du poids grâce aux soins et à l’affection de ses parents temporaires. Pleine d’énergie et très attachante, elle leur a montré qu'elle adorait jouer, explorer, grimper et se blottir contre eux pour des câlins.

© Chatons Orphelins Montréal

Elle a également fait une rencontre déterminante : Regliss, un autre chaton en famille d'accueil. Entre les 2 petites chattes, le courant est immédiatement passé et elles sont rapidement devenues inséparables jouant, explorant et faisant la sieste ensemble.

© Chatons Orphelins Montréal

« Elle est si heureuse d'avoir une compagne. Elle ne s'ennuie plus jamais. Elles partagent tout, même l'oreiller avec leurs humains la nuit. », déclare l'association. « Elles adorent jouer ensemble, et lorsqu'elles sont fatiguées, elles se blottissent contre leurs humains pour une longue sieste ponctuée de ronronnements. »

A lire aussi : Elle miaule à la porte avec un chaton dans la gueule, une chatte errante choisit sa famille pour protéger ses petits (vidéo)

© Chatons Orphelins Montréal

Une chose est sûre, la vie de Kasskroutte a changé pour le meilleur. Son futur s’annonce rempli d’amour dans un foyer pour toujours, peut-être aux côtés de sa meilleure amie. Qui sait ?