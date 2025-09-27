Traqué après avoir été blessé au visage par une fléchette, ce chat est enfin sauvé grâce à la mobilisation des voisins

Traqué durant 2 semaines dans une ville texane, un jeune chat errant portait les stigmates d’un acte d’une rare cruauté. Malgré la douleur et la peur, il a pu compter sur la détermination d’habitantes, de bénévoles et de professionnels pour échapper au pire.

“Je l'appelle Shadow parce qu'il était dans l'ombre et me fuyait aussi longtemps qu'il le pouvait, mais il a beaucoup de cœur et de résilience”, explique Bobbie Thomas à WFAA au sujet d’un jeune chat miraculé. Ce dernier avait, en effet, été victime d’un acte horrible avant de découvrir que tous les humains n’étaient pas aussi cruels.

Bobbie Thomas habite Rowlett dans l’Etat du Texas. C’est elle qui a pu retrouver et capturer le félin en toute sécurité avec l’aide d’une voisine, après 2 semaines de traque.

Le service animalier de la ville (City of Rowlett Animal Services) essayait, en effet, de mettre la main sur Shadow pour lui porter secours depuis la mi-août 2025. Le malheureux quadrupède avait une fléchette plantée dans le crâne. Malgré les efforts de ses agents et les cages trappes disposées un peu partout, il échappait à toutes leurs tentatives de sauvetage. Il arrivait même au chat de disparaître pendant plusieurs jours, ce qui ne leur facilitait évidemment pas la tâche.

Le dénouement est finalement arrivé au début du mois de septembre. Bobbie Thomas a repéré l’animal et a appelé sa voisine Debbie Mayer pour l’aider à le capturer, ce qu’elles ont réussi à faire.



City of Rowlett Animal Services

Informée, l’association Friends of Rescue Animals est tout de suite passée à l’action en prenant le chat en charge et en l’emmenant d’abord chez un vétérinaire local, puis dans une clinique vétérinaire à Dallas pour des soins plus poussés.



City of Rowlett Animal Services

Shadow a été opéré et rejoindra bientôt sa famille pour toujours

La radiographie a révélé que la fléchette avait manqué le cerveau de très peu. L’oeil, en revanche, ne pouvait pas être sauvé.

Shadow a été opéré, et le projectile retiré en toute sécurité. Le minet est, certes, borgne, mais il a été sauvé et aura désormais tout le temps de s’en remettre. Il a même probablement déjà trouvé une famille aimante, puisqu’un membre de la clinique vétérinaire Dallas Animal Urgent Care est tombé sous son charme et envisage de l’adopter.

Dallas Animal Urgent Care

“C'est un magnifique exemple de la mobilisation de notre communauté pour faire bouger les choses. Merci à tous”, peut-on lire sur la page Facebook des City of Rowlett Animal Services.