Toutes les adoptions de cette chatte échouent, jusqu’à ce que ses sauveteurs comprennent pourquoi

Monica a été découverte dans la rue par un bénévole du refuge Community Cat Club, dans le New Jersey (États-Unis). Elle était pucée, et sa puce indiquait qu’elle avait déjà été adoptée dans un refuge. Les sauveteurs ont tenté de contacter son ancien propriétaire, mais il n’a jamais répondu. Monica a donc été proposée à l’adoption, et a très vite trouvé une nouvelle famille. Elle est restée un an à leurs côtés, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

© communitycatclub / Instagram

Des gros problèmes de comportement

Monica est tombée sur une famille patiente et bienveillante, qui lui a laissé beaucoup de temps pour s’acclimater à sa maison. Mais les mois passaient, et la chatte présentait d’importants problèmes de comportement, sans aucune amélioration. Au bout d’un an, et après avoir tout essayé, ses propriétaires l’ont redéposée au refuge.

Pour comprendre la cause de ces soucis, les bénévoles ont pris contact avec l’ancien refuge de la chatte. « Nous avons découvert qu'elle avait été renvoyée plusieurs fois pour des problèmes de litière et de comportement », a déclaré Sara Sharp, la présidente du Community Cat Club, à Love Meow.

© communitycatclub / Instagram

Le félin avait donc des difficultés avec l’usage de la litière, mais avait aussi un comportement fugueur, tentant tout le temps de sortir de la maison. Et lorsqu’elle était à l’intérieur, elle n’était plus aussi amicale qu’auparavant.

Une chatte faite pour vivre dehors, mais avec du contact humain

Finalement, les bénévoles du refuge se sont rendus à l’évidence : Monica n’était pas faite pour la vie en intérieur, bien qu’elle aime les humains.

« Notre objectif est de placer les chats dans des maisons à l'intérieur, mais la réalité est que ce n'est pas pour tous les chats. Il était clair que Monica voulait être à l'extérieur, mais elle était toujours sociale et voulait une interaction humaine. »

© communitycatclub / Instagram

En poursuivant ses recherches d’un foyer, Sara a fini par trouver le combo idéal. Une petite ferme nommée Sickler’s Circle View cherchait un « chat de grange social ».

© communitycatclub / Instagram

Les propriétaires de la ferme ont adopté Monica, et celle-ci s’est tout de suite sentie chez elle. Ses problèmes de comportement ont totalement disparu. Elle vit la majeure partie du temps dehors, tout en restant dans l’exploitation agricole. Et elle passe aussi de longs moments dans le magasin, accueillant les clients de la ferme, et appréciant la compagnie de ses propriétaires.

A lire aussi : En quête d’un foyer commun, 2 sœurs félines se soutiennent dans les épreuves et tentent de séduire de potentiels adoptants

© communitycatclub / Instagram