Ce chat voyait ses congénères quitter le refuge depuis 200 jours et rêvait de connaître cette chance

Okie Dokie attendait sa chance depuis près de 7 mois. Ce chat séjournait au refuge et ne manquait rien des allées et venues de ses congénères. Tous arrivaient, puis repartaient aux bras de leurs nouveaux humains pour la vie. Lui prenait son mal en patience et rêvait sans doute du jour où il allait, lui aussi, franchir la porte de la structure d’accueil pour un nouveau départ.

Près de 200 jours. C’est ce qu’aura duré le séjour d’Okie Dokie, un adorable chat à la robe tigrée, au refuge avant d’être adopté, rapportait The Charlotte Observer.

Le matou vivait au centre d’adoption de la Watauga Humane Society, une association de protection animale basée à Boone, en Caroline du Nord (Etats-Unis). Les détails concernant sa vie passée ne sont pas connus.



Okie Dokie passait le plus clair de ses journées posté au sommet de son arbre à chat en PVC à regarder tout ce qui se déroulait autour de lui. Il voyait les autres chats quitter le refuge les uns après les autres pour rejoindre leurs familles. Il se disait sans doute qu’il méritait de vivre la même chose.

Son perchoir était devenu son poste d’observation attitré. « Il est assis là, espérant que quelqu'un donne une chance à un garçon observateur au cœur d'or », indiquait alors l’association sur sa page Facebook.

Des visiteurs s’approchaient de son box, toquaient à sa porte vitrée, mais n’allaient pas plus loin. « Jusque-là, personne n’avait donné à ce garçon rondelet l’amitié et la maison qu’il méritait », poursuivait l’auteur de la publication évoquée plus haut.

Le jour tant attendu…

La chance a toutefois enfin fini par sourire au brave et très patient Okie Dokie. Une jeune femme prénommée Alexis s’est intéressée à son profil et à son histoire et a décidé de venir le rencontrer au refuge.

L’entrevue s’est déroulée à la perfection et l’adoption tant espérée a été officialisée dans la foulée. La merveilleuse nouvelle a été annoncée par le refuge sur le réseau social : « Ce petit cowboy a fait fondre le cœur de son adoptante avec son adorable corps potelé et son amour pour les accessoires ».

Après très exactement 199 jours, Okie Dokie a pu découvrir sa famille et sa maison pour toujours.