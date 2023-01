Touchée par 2 balles dans le corps, une chatte survit miraculeusement à ses blessures

Wales Online revenait il y a quelque temps sur les mésaventures de Beauty, une féline noire de 10 ans qui adore se balader autour de chez elle et profiter de l’air extérieur en toute sérénité. La quadrupède a malheureusement croisé la route d’une personne malintentionnée le 21 novembre dernier.

Elle a été la cible de 2 tirs de fusil à air comprimé, et a reçu 2 balles dans la poitrine et dans l’abdomen. Les chats d’extérieur sont bien souvent victimes de ce genre de cruauté, et bon nombre d’entre eux n’y survivent pas, mais Beauty a eu la chance inouïe de ne pas succomber à ses blessures ce jour-là. Elle s’en est miraculeusement remise et a pu retrouver ses propriétaires, soulagés que leur boule de poils soit toujours en vie.

Des recherches peu fructueuses

Aujourd’hui, les agents de police et les membres de la RSPCA (Société Royale pour la Prévention de la Cruauté envers les Animaux) continuent d’enquêter pour retrouver le responsable de cet acte abominable. « C’est un incident très bouleversant et malheureusement, à ce jour, notre investigation n’a pas vraiment progressé » confiait Simon Evans, inspecteur de la RSPCA.

« Nous ne savons pas exactement où et quand cela s'est produit et s'il s'agissait d'une attaque délibérée, nous lançons donc un appel à témoins pour essayer de découvrir ce qui s'est passé. Le fait que Beauty ait été touchée de 2 balles est bien sûr très suspect » a-t-il ajouté.