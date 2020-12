Touché par balle à la tête, ce chat survit miraculeusement grâce à l'intervention rapide d'une association. Il cherche désormais une nouvelle maison !

© RSPCA

En Angleterre, un chat errant ayant reçu un plomb entre les 2 yeux a pu être sauvé, après avoir été rapidement pris en charge par un vétérinaire. Le félin miraculé a été confié à une association, qui tente d’identifier le tireur et cherche une nouvelle famille pour l’animal.

Un incident, survenu le 26 novembre dernier à Shiregreen dans la ville de Sheffield, aurait pu être fatal à un chat errant, mais celui-ci y a survécu, comme le rapporte Metro.

L’animal a, en effet, été visé par un tir d’arme à air comprimé. Il a reçu le projectile entre les 2 yeux. La personne qui avait l’habitude de le nourrir s’en est aperçue et a immédiatement appelé à l’aide. Bénévole œuvrant dans le secteur, Liz Braidley est aussitôt arrivée sur les lieux pour récupérer le chat et l’emmener chez le vétérinaire le plus proche.

Heureusement, ce dernier a constaté que le plomb n’avait pas traversé le crâne. C’est d’ailleurs à l’arrivée du chat au cabinet que la munition est tombée de son front. Autrement, le quadrupède n’aurait pas survécu.

Le vétérinaire a traité la blessure, ainsi qu’un abcès non soigné situé derrière l’oreille. Les 2 lésions sont en voie de guérison, d’après le spécialiste. Le chat, qui a été appelé Buddy par ceux qui l’ont sauvé, est hors de danger. Dès qu’il sera totalement rétabli, il pourra être proposé à l’adoption.

Il se trouve actuellement au refuge de la RSPCA de Sheffield and District. L’association a ouvert une enquête pour tenter d’identifier l’individu qui avait tiré sur Buddy. Pour Liz Braidley, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une attaque délibérée, vu l’emplacement du tir.

Si le responsable est découvert, il encourt une peine de prison de 6 mois et une forte amende.