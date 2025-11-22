Touché par une toxoplasmose sévère, ce chat reprend progressivement du poids et redécouvre le plaisir de jouer

Touché par une maladie parasitaire, ce chat a été sauvé par un refuge anglais. Inquiets pour sa santé, les bénévoles ont procédé progressivement pour que le chat stabilise son état. Les dernières nouvelles sont meilleures pour ce chat qui devrait rejoindre très prochainement sa future famille.

Personne ne savait de quoi était atteint Norman avant qu’un bilan de santé vienne confirmer une grave atteinte parasitaire : la toxoplasmose. S’exprimant rarement d’une façon aussi grave, le chat montrait une série de symptômes très inquiétants.

« Des conditions neurologiques graves »

L’arrivée de Norman au refuge Pennine Pen (Heathershaw, Royaume Uni) a été mémorable pour les bénévoles, racontait The Oldham Times. Ils se souviennent d’un chat en sous-poids au comportement très inquiétant. Tournant continuellement sur lui-même, le chat était incapable d’interagir avec son entourage.

Pennine Pen Animal Rescue / Facebook

Un diagnostic finalement annoncé

Le diagnostic de l’atteinte de Norman n’a pas été simple à établir. L’équipe s’est rendue chez un vétérinaire et a alerté le professionnel quant aux observations faites chez le chat. Plusieurs tests ont été réalisés et il a été déterminé, quelques jours plus tard, que Norman était atteint de la maladie parasitaire appelée toxoplasmose causée par le microparasite toxoplasma gondii.

D’ordinaire, les chats peuvent en être porteurs, ce qui est à surveiller notamment pour les femmes enceintes qui sont également propriétaires de chats. Chez Norman, le parasite s’est exprimé de manière particulièrement violente.

Pennine Pen Animal Rescue / Facebook

Un traitement et des améliorations visibles

Mis sous antibiotiques, Norman va mieux depuis quelques semaines. Sa coordination s’est nettement améliorée. Le fait qu’il commence à jouer de lui-même est de bon augure. De même, le chat mange de mieux en mieux et a repris du poids, ce qui lui permet de gagner en force et en résistance. Ses crises neurologiques ne partiront jamais vraiment, mais l’idée est de stabiliser son état.

A lire aussi : Ils n’y croyaient plus, leur chat ayant fugué lors d'un déménagement réapparaît après 8 ans d’absence

Sur la bonne voie

Après un long rétablissement nécessaire, Norman a été présenté via un poste Facebook qui lui permettra peut-être de trouver son prochain foyer. Ses futurs propriétaires doivent être au fait de l’état de santé de chat qui a traversé des épreuves difficiles et éprouvantes.

Le refuge Pennine Pen met un point d’honneur à mettre toutes les chances du côté des animaux qu’il accueille. L’objectif est de leur offrir la meilleure qualité de vie possible, en prenant en compte leurs difficultés.