Tombé sous le charme d’un chat errant, le propriétaire de cette brasserie décide d’en faire un membre à part entière de son équipe d’employés

On pense toujours choisir nos animaux de compagnie mais en vérité, ce sont plutôt eux qui nous choisissent. Taps, un adorable matou, est la preuve vivante de cette affirmation. Alors qu’il errait dans la rue depuis un bout de temps, il a décidé d’élire domicile dans une brasserie et le propriétaire de l’établissement n’a pas eu le coeur de l’en sortir…

Si vous êtes de passage à Anaconda, dans le Montana (États-Unis), et que vous décidez d’aller boire un coup dans la brasserie Smelter City Brewing, vous pourriez être accueilli par un agent d’accueil des plus surprenants. C’est en effet Taps, un adorable matou blanc et tigré, qui tient ce rôle très particulier. Comme l’expliquait le média KXLF l’année dernière, c’est il y a 4 ans environ que le félin est entré pour la première fois dans l’établissement. Pendant quelques mois, les employés de la brasserie ont pensé qu’il ne s'éterniserait pas dans les parages, puis l’hiver est arrivé… “Il s’est présenté sous ces robinets [(“taps” en anglais)] ici sur notre terrasse. Nous lui avons donc fait un lit parce que c’était le printemps et que l’été approchait, donc il n’était qu’un chat d’extérieur pendant un certain temps. L’hiver est arrivé et nous avons commencé à le laisser entrer”, a raconté Molly Huber, l’une des barmaids.

Une recrue très investie

Aujourd’hui, Taps fait intégralement partie du paysage. “C’est notre préposé à l’accueil, (comme) chez Walmart, c’est comme ça que je l’appelle, mais nous l’appelons aussi M. le directeur”, a par la suite expliqué Luke Carlson, le propriétaire de la brasserie.

Avec le temps, Taps est même devenu une véritable mascotte ! Tous les habitants des alentours apprécient sa présence. Certains font même beaucoup de route, juste pour venir boire un verre et faire quelques caresses au félin. Depuis peu, le matou a même des sweatshirts à son effigie disponibles à la vente dans la boutique de l'établissement ! “Il est assez décontracté. Il s’entend bien avec les petits enfants. Il est curieux pour les chiens, il aime leur dire bonjour. Il est assez rare qu’il ait peur de quelqu’un ou de quoi que ce soit, ce qui est bon pour cet établissement”, a affirmé Luke.

En mars 2024, toute l’équipe a organisé un événement pour fêter le 3ème anniversaire de l’apparition de Taps aux portes de l’établissement. Cette année, le félin est plus que jamais présent auprès des clients, pour leur plus grand bonheur !