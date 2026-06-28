Test du Gel diffuseur Zenifel® de Virbac : notre avis pour apaiser un chat stressé pendant un déménagement

Le stress n’épargne pas les chats : un simple changement dans leur environnement — bruit, odeur, nouveau meuble — peut les perturber, sans parler des situations plus intenses comme un voyage ou un déménagement. Pour les aider à rester sereins, le Gel diffuseur Zenifel ® de Virbac promet un effet apaisant au quotidien. À la rédaction de Woopets, nous avons voulu tester ce dispositif et pour cela, nous avons saisi l’occasion parfaite : 2 minettes de l’équipe sont justement en plein déménagement, une situation souvent très stressante.

Cartons empilés, meubles déplacés, odeurs inconnues… pour un chat, le déménagement est loin d’être une partie de plaisir ! Privé de ses repères, il doit réapprendre à évoluer dans un nouvel espace, ce qui peut prendre du temps. Souris et Kitty, nos 2 chattes européennes de 13 ans, ne diront pas le contraire : ce grand changement est vraiment perturbant pour elles et leur stress se ressent. À peine les pattes posées dans leur nouvelle maison, elles se sont vite cachées, boudant même leurs gamelles et leurs jeux habituels. Pour les aider à retrouver un peu de sérénité dans ce contexte agité, nous misons donc beaucoup sur le Gel diffuseur Zenifel® de Virbac.

Qu’est-ce que le Gel diffuseur Zenifel ® de Virbac ?

Avec Zenifel®, Virbac propose une approche naturelle pour aider nos chats à mieux gérer le stress au quotidien. Ce laboratoire français reconnu depuis plus de 50 ans pour ses solutions en santé animale a en effet conçu ce gel diffuseur pour apaiser les comportements liés au stress : griffades, marquages urinaires, hypervigilance, agressivité inhabituelle, tendance à se cacher, miaulements, perte d’appétit…

Fonctionnant sans électricité, le Gel diffuseur Zenifel® libère doucement et de manière continue des phéromones apaisantes dans la pièce. Sa formule associe des phéromones faciales félines synthétiques — qui reproduisent les messages naturellement déposés par le chat dans son environnement lorsqu’il se sent en sécurité — à de la cataire (l'herbe à chat dont nos compagnons raffolent), connue pour ses effets relaxants.

Le but ? Recréer un environnement familier et rassurant pour aider le chat à se sentir calme et serein, même face aux situations stressantes comme un déménagement. Voyons ce que nos 2 petites testeuses à moustaches en pensent…

En savoir plus sur le Gel diffuseur Zenifel® de Virbac

Une mise en place simple et pratique

Pour commencer, le diffuseur se présente sous la forme d’un pot de gel à ouvrir et à placer dans la pièce de son choix. Son utilisation est ultra simple : le dispositif fonctionne sans électricité et ne nécessite aucun réglage. Vous devez juste retirer le premier couvercle du pot, puis visser le second couvercle avec les trous, et le tour est joué ! Le diffuseur est prêt à faire effet.

Pour une action optimale, il est conseillé de le placer dans la pièce où le chat passe le plus de temps. Dans notre cas, il a été installé dans le salon, la pièce où Souris et Kitty aiment habituellement se détendre. Vous pouvez parfaitement choisir de l’installer dans une grande pièce puisque le diffuseur couvre une surface allant jusqu’à 70 m². Autre avantage : le Gel diffuseur Zenifel® peut être déplacé facilement d'une pièce à l'autre, et peut aussi vous accompagner en voyage (dans la voiture, sur le lieu de vos vacances…).

Si vous souhaitez interrompre temporairement la diffusion, il suffit dans ce cas de remplacer le couvercle perforé par le couvercle plein.

Le diffuseur agit jusqu'à 2 mois. Après cela, il faut simplement le remplacer pour continuer à profiter de ses bienfaits. Il est d’ailleurs conseillé d’écrire sur le pot la date d'ouverture afin de savoir exactement quand le renouveler et ne pas interrompre la diffusion.

Les effets apaisants sur Souris et Kitty

Virbac indique que Zenifel® peut diminuer les signes de stress jusqu’à 80 %*. Le résultat sera-t-il aussi concluant avec nos petites testeuses ? Dès l’ouverture du pot de Zenifel®, Souris et Kitty se sont montrées curieuses et intriguées. Elles ont immédiatement été attirées, se frottant au diffuseur, le léchant et jouant avec, tout en ne risquant aucun contact avec le gel grâce au couvercle vissé !

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Après quelques jours d’utilisation, les changements se sont fait sentir : les 2 minettes se cachaient moins, elles semblaient plus détendues dans le salon et commençaient à explorer la pièce avec confiance, prêtes à jouer et à se détendre dans leur nouvel environnement. L’effet du diffuseur est devenu encore plus visible au bout d’une semaine, et pour nos 2 testeuses, le résultat est clair : elles s’adaptent mieux à leur nouvelle maison et paraissent beaucoup plus rassurées et sereines depuis que le diffuseur est en place.

Acheter le Gel diffuseur Zenifel® de Virbac

Verdict ?

Pour Souris et Kitty, le Gel diffuseur Zenifel® de Virbac s’est rapidement révélé efficace. Quant à leurs maîtres, ils l’ont trouvé très pratique ! Facile à utiliser, il n’a pas besoin de branchement ni de réglage, il fonctionne en toute discrétion sans bruit ni odeur forte, et peut même être emporté en voyage ou lors d’un déménagement.

Nos minettes, stressées face à la nouveauté et à l’agitation du déménagement, se sont montrées plus détendues, plus curieuses, et confiantes dans leur nouvel environnement grâce à ce diffuseur.

Bien sûr, chaque chat réagit différemment, et l’effet du diffuseur est progressif (n’attendez pas un effet immédiat !). De même, pour de très grandes pièces ou pour plusieurs chats, un diffuseur supplémentaire peut être nécessaire. Mais dans l’ensemble, le Gel diffuseur Zenifel® de Virbac s’est révélé être une solution simple, innovante et bien pensée pour aider nos boules de poils à se sentir plus calmes et sereines.

* Espuña G et al. (2024) A long-lasting gel-based diffuser of feline pheromone can help reduce undesirable behaviors in cats at home: comparison with an electric diffuser. Front. Vet. Sci. 11:1445108.