Soudées, une chatte et une chienne se relaient pour élever une portée de 6 chatons (vidéo)

Chez Asa, mère d’accueil pour chats, l’arrivée de Smokey et de ses 6 chatons n’est pas passée inaperçue ! Mais c’est probablement Kona, sa chienne, qui fut la plus heureuse de faire leur rencontre.

Le mois dernier, une chatte nommée Smokey a fait son arrivée en foyer d’accueil en compagnie de ses 6 adorables chatons. Asa, bénévole au sein de l’Animal Welfare League of Arlington (États-Unis), s’est fait un plaisir de les accueillir dans sa maison.

Des félins charmants

La bonne samaritaine leur a préparé un fabuleux nid douillet et a aidé Smokey à se détendre en un rien de temps. La chatte a tout de suite senti qu’elle était en sécurité chez Asa, et qu’elle pouvait prendre soin de ses bébés en toute sérénité.

Maman chat exemplaire, Smokey répondait aux besoins de ses petits protégés à toute heure de la journée. « Smokey est une mère extraordinaire, mais elle est aussi très décontractée, a confié Asa à Love Meow. Elle est incroyablement détendue lorsque je m’occupe de ses bébés. »

En quelques semaines, les chatons de Smokey ont grandi à pas de géant et ont dévoilé leurs propres personnalités. Chorizo, Pepperoni, Salami, Prosciutto et Pastrami avaient le poil gris, tandis que Spam était la seule de la portée à avoir un pelage bicolore (noir et blanc). C’était aussi la féline la plus espiègle et la plus exigeante de la fratrie !

Kona, la « tata préférée »

Élever 6 chatons n’est pas une mince affaire… Asa n’a donc pas hésité à faire appel à sa fidèle assistante à 4 pattes, Kona : une chienne qui adore les chats ! Chorizo et ses frères et sœurs se sont immédiatement précipités sur elle, tandis que cette dernière les a accueillis avec des baisers baveux.

Smokey, elle, était ravie d’enfin pouvoir se reposer. « Kona a même essayé de "voler" un bébé, et Smokey ne s’en est même pas souciée, s’est amusée Asa. Elle semble soulagée à chaque fois que je laisse Kona entrer dans la chambre d’accueil. Je pense qu’elle la considère comme une baby-sitter, et qu’elle se dit : "Dieu merci, tu es là !" »

A lire aussi : Une femme fait preuve de persévérance pour gagner la confiance d’un chat farouche et méfiant (vidéo)

Aujourd’hui, Smokey et ses chatons se trouvent toujours chez Asa, en compagnie de Kona, qu’ils considèrent probablement comme leur « tata préférée ». Lorsque les jeunes matous seront suffisamment grands pour voler de leurs propres ailes, ils seront proposés à l’adoption, ainsi que leur maman.