Une chienne devient la maman de 2 chatons timides et retrouvés dans une cour

Habituée à prendre des chats abandonnés sous son aile, une chienne appelée Kona a instinctivement endossé le rôle de maman de substitution lorsqu’on lui a présenté 2 chatons orphelins. Ces petits félins constituaient son plus grand défi, car ils ne se laissaient approcher par personne.

Cela fait des années qu’Asa, une New-yorkaise, accueille des chiens et des chats en difficulté pour les préparer à être adoptés. Elle a ainsi aidé 164 animaux à trouver de nouvelles familles à ce jour.

Une activité qui lui tient à cœur et qui lui permet de rendre la pareille à ces êtres auxquels elle dit devoir énormément. « Être famille d’accueil, c’est ma façon de redonner aux animaux ce qu’ils m’ont apporté », confie-t-elle, en effet, à Bored Panda. Asa a grandi avec des chiens, dans une famille décomposée, et ses amis à 4 pattes étaient « la seule constante » dans sa vie. Ils lui ont permis de garder le moral durant les moments les plus difficiles et lui ont donné la force d’aller de l’avant.

Cette mission est difficile physiquement et financièrement pour elle, mais Asa affirme que qu’elle est surtout éprouvante sur le plan émotionnel. Elle ne peut s’empêcher de pleurer à chaque fois que ces animaux, qu’elle a choyés et vu grandir, la quittent pour rejoindre leurs adoptants.

Pour venir en aide aux animaux qu’elle accueille temporairement, elle peut compter sur le concours extrêmement précieux de sa chienne Kona. Cette dernière a toujours eu une attitude bienveillante et protectrice envers eux, qu’il s’agisse de chiots ou de chatons. Elle joue le rôle de mère de substitution sans que sa maîtresse ne l’ait encouragé à le faire. « Cela lui est venu naturellement », explique Asa.

Excessivement timides, les chatons ne font confiance qu’à Kona

Récemment, 2 chatons ont été découverts seuls dans la cour d’une maison à New York. Asa les a pris en charge, mais s’est vite rendu compte que la tâche s’annonçait plus difficile que d’habitude avec ces petits félins. Chester et Blair avaient très peur des gens et ne se laissaient pas facilement approcher. Kona l’a senti aussi, et elle s’est montrée encore plus affectueuse et attentionnée avec eux.

Asa les a depuis 6 semaines et il leur arrive encore de fuir en la voyant arriver. En revanche, les chatons ne s’éloignent jamais de Kona, qu’ils semblent considérer comme leur mère.

Chester et Blair savent qu’ils sont en sécurité à ses côtés. Bientôt, ils comprendront qu’ils n’ont rien à craindre non plus d’Asa et de leur future famille, qui n’ont que de l’amour à leur offrir.