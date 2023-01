"Si seulement elle pouvait parler" : le retour inattendu d'une chatte disparue une décennie plus tôt

Pendant une décennie entière, les propriétaires d’une chatte appelée Mimi ignoraient où elle se trouvait et pensaient même ne plus la revoir.

10 ans et 5 mois après, Mimi va pouvoir rejoindre sa famille qui vit désormais à des milliers de kilomètres de là. Les propriétaires de cette chatte retrouvée récemment après une très longue disparition se sont, en effet, installés à l’étranger entretemps, rapportait NBC New York.

En juillet 2012, Richard Price, qui habitait Long Island dans l’Etat de New York à l’époque, avait confié sa chatte Mimi à sa belle-sœur, car lui et sa femme devaient s’absenter quelque temps. Peu après, l’animal s’était enfui pour ne plus réapparaître.



NBC New York

Au bout de longs mois de recherches, la famille de Mimi avait perdu tout espoir de la revoir. Les Price devaient se rendre à l’évidence ; leur chatte ne reviendrait probablement plus jamais à la maison.

Ils étaient loin de s’attendre à ce qu’on les contacte à son sujet 10 longues années plus tard. C’est pourtant bien ce qui s’est produit.



NBC New York

Début décembre 2022, une chatte errante mal en point a été découverte et emmenée au refuge Town of Brookhaven Animal Shelter, toujours à Long Island.



NBC New York

« Une armure » en guise de pelage

Elle était maigre et avait le poil si sale et emmêlé que Linda Klampf, responsable de la structure d’accueil, l’a comparé à « une armure ». Après avoir été lavée, elle a été passée au lecteur de puce d’identification, qui a confirmé qu’il s’agissait bien de Mimi.

NBC New York

Le personnel du refuge a découvert que ses propriétaires vivaient désormais non plus aux Etats-Unis, mais de l’autre côté de l’Atlantique, en Espagne. En apprenant la nouvelle, les Price ont eu du mal à y croire.

« Si seulement elle pouvait parler et nous dire ce qu'elle a traversé », a confié Richard Price, qui reviendra bientôt avec sa conjointe à New York pour récupérer Mimi et la ramener sur la péninsule ibérique. En attendant, c’est un proche qui s’occupera du félin sénior.