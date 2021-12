Sheba® Hope Reef, le plus important programme de restauration de coraux au monde

Derrière la marque Sheba®, se cache bien plus que des recettes appétissantes pour nos amis félins. La marque Sheba® s'est engagée pour du poisson 100 % pêche durable. Soucieuse de l'avenir du peuple marin, l'entreprise de « petfood » a mis en place le plus important programme de restauration des coraux au monde : Hope Reef.

« Le monde que nous voulons demain dépend de la façon dont nous agissons aujourd'hui », telle est la devise de Mars Incorporated, qui commercialise les aliments préparés pour chiens et chats, dont ceux proposés par Sheba®.

Une citation pertinente, quand on sait que 90 % des récifs tropicaux de la planète auront disparu d'ici une vingtaine d'années. Ce nombre fait froid dans le dos et a de quoi hérisser les écailles des habitants des mers, mais aussi les poils des chats ayant l'habitude de se régaler avec des plats agrémentés de poissons.

Pour continuer à satisfaire le palais délicat de nos fins gourmets, tout en protégeant les écosystèmes marins menacés, Sheba® et Mars Incorporated ont mis en place un plan innovant.

Un programme en faveur des récifs coralliens

10 millions, c'est le nombre de dollars investis depuis 2008 par Mars Incorporated dans la recherche, la restauration et l'engagement communautaire. Cette opération s'inscrit dans le cadre de son programme en faveur des barrières de corail.

Mars lance alors Hope Reef de Sheba®, le plus grand programme de restauration des récifs coralliens au monde, mettant ainsi en évidence la façon dont les écosystèmes marins peuvent être régénérés et restaurés.

L'objectif de Sheba® ? Endosser le rôle de catalyseur, en s'assurant que ces structures naturelles et leurs innombrables hôtes feront partie de notre futur. Plus de coraux aujourd'hui, c'est la garantie d'avoir plus de poissons demain.

Sheba® Hope Reef, le projet de l'espoir

Créer un changement positif pour nos océans, tel est l'ambition de Sheba®. Mais que se cache-t-il exactement derrière le projet Hope Reef ? Des structures en acier, appelées « Reef Stars », sont installées sous l'eau, à Salisi' Besar, au large de l'île de Célèbes, en Indonésie.

840 étoiles, amples de 90 cm et fabriquées à la main par la communauté insulaire locale, procurent ainsi une base stable aux fragments de corail pour qu'ils puissent pousser rapidement de nouveau. Assemblées solidement, elles forment un réseau résistant et sécurisé qui permet de reconstruire l'habitat marin et d'y régénérer la vie.

Le récif reconstitué, où poussent actuellement 42 espèces de coraux, forme le mot « HOPE », signifiant « espoir » en français. Cette action vise à encourager les populations à agir en faveur de la protection des récifs coralliens du monde entier.

Grâce à Hope Reef, qui s'inscrit dans le prolongement des actions de restauration entamée en 2019, la couverture corallienne est passée de 5 à 55 %. En plus d'observer un accroissement du nombre de poissons, des espèces, telles que les requins et les tortues, ont refait surface : avec Sheba®, l'espoir renaît.

Vidéo YouTube : des fonds récoltés en faveur du développement durable

D'ici 2029, Sheba®, la marque engagée, projette de restaurer plus de 18,5 hectares de récifs coralliens (soit l'équivalent de 20 stades olympiques) sur des sites clés à travers notre chère petite planète bleue.

Poussée toujours plus loin par son engagement inébranlable, l'entreprise a même produit une vidéo YouTube, The Film That Grows Coral. Les internautes formeront bien plus que de simples spectateurs : ils deviendront acteurs de la préservation de la beauté des océans.

Play

Les « spect-acteurs » ont la possibilité de rejoindre le mouvement #hopegrows et de jouer un rôle essentiel dans la restauration du récif corallien, pour lequel l'argent généré par la publicité lors de chaque visionnage sera investi.

La totalité de ces fonds récoltés sur la chaîne YouTube sera reversée en faveur du développement durable : un geste pionnier qui tend à faire de notre planète un monde meilleur.