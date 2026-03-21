Sentant la naissance de ses chatons approcher, une chatte errante décide de faire confiance aux sauveteurs en leur demandant de l’aide (vidéo)

À Phoenix, en Arizona (États-Unis), une chatte errante enceinte habituellement distante a surpris les sauveteurs en venant chercher de l’aide. La minette avait pour cela une bonne raison : dès qu’elle a été mise en sécurité, elle a donné naissance à 5 chatons en parfaite santé. On peut dire qu’elle a su s’adresser à qui il fallait au bon moment !

Le travail d’un sauveteur d’animaux ne s’arrête jamais, surtout dans des villes densément peuplées comme Phoenix en Arizona (États-Unis), où les animaux errants sont nombreux. Identifier et secourir ceux qui ont le plus besoin d’aide demande souvent de la patience et de l’ingéniosité. Pourtant, pour la sauveteuse de Mila, une petite chatte gestante sauvage, la tâche a été étonnamment simple.

Une future maman qui sait à qui demander de l’aide

Depuis plusieurs semaines, la sauveteuse derrière le compte TikTok @phoenixferals surveillait une chatte errante gestante sur le parking d’un supermarché, sans parvenir à l’approcher.

Mais récemment, alors que sa mise-bas semblait imminente, la petite féline a finalement eu un comportement inattendu : elle s’est approchée spontanément de la secouriste, comme si elle savait qu’elle pouvait l’aider.

© @phoenixferals / TikTok

Et ce fût le cas ! Une fois mise en sécurité, ses chatons ont vu le jour seulement quelques heures plus tard !

Grâce à la vigilance et à la réactivité de la sauveteuse, cette petite famille a donc pu commencer sa vie dans les meilleures conditions. Comme le souligne PetHelpful, sans son intervention, l’histoire aurait en effet pu être bien différente.

@phoenixferals I’m a firm believer that when animals cross your path, it’s not a coincidence. Even with feral and unsocialized animals, sometimes they will look you in the eye and ask you for help. And it’s up to all of us to listen and take action. No one else is coming to help and save the day. You are that help. 80% of kittens born on the streets will not survive past their first year - they’re up against cars, coyotes, respiratory infections, disease, malnutrition, and evil people. It hasn’t been an easy road trying to house a spicy feral mama, but I’m so grateful that this girl walked into my trap. Her and I saved the lives of her babies, gifting them a bright future. My heart is full knowing that Mama Mila is fed and safe and will never endure another litter again ???? #tnrworks #straycatsoftiktok #kittenseason ? To be loved is to be changed - ????????????????

Le début d’une nouvelle histoire pour cette petite famille

Désormais prénommée Mila, la jeune maman semble encore un peu déboussolée dans son nouvel environnement, ce qui est compréhensible après avoir passé sa vie dans la rue. Même si elle et ses chatons sont enfin en sécurité, ce changement reste une grande étape pour elle. Consciente de sa situation, sa protectrice veille avant tout à son confort pendant qu’elle s’occupe de ses petits.

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© @phoenixferals / TikTok

Si Mila parvient à s’habituer aux humains dans les prochaines semaines, elle pourra être adoptée, tout comme ses chatons. Dans le cas contraire, elle sera stérilisée puis relâchée dans sa colonie de chats errants. En attendant, toute l’attention est tournée vers cette petite famille, afin que les petits chats grandissent en pleine santé. Une chose est sûre : Mila et ses bébés sont désormais entre de bonnes mains !