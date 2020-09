Secourue d’une usine à chats où elle ne servait qu’à la reproduction, cette chatte malade survit grâce au vétérinaire qui lui a retiré le nez !

Alors qu’un premier vétérinaire avait suggéré de l’euthanasier, une chatte a été sauvée par un autre, qui a fait le pari de lui retirer son nez. C’est ainsi que la nouvelle vie du félin, né dans une usine à chatons, a commencé.

C’est dans un élevage de masse de chiens et chats en Caroline du Nord qu’Athena a vu le jour. Ce chaton femelle vivait dans des conditions extrêmement difficiles, entre exiguïté et hygiène quasi absente, au milieu de chiots et de chatons destinés à la revente. La propriétaire des lieux avait déjà été arrêtée et condamnée une dizaine d’années auparavant pour cruauté animale, rapporte The Dodo.

Faisant l’objet d’un nouveau signalement, elle s’est vu retirer ses animaux cette fois-ci. L’équipe de la Humane Society of the United States (HSUS) s’est chargée de les recueillir et d’en prendre soin. Parmi eux se trouvait donc Athena, jeune chatte de race Persan.

Elle souffrait d’une infection des voies respiratoires supérieures, une maladie favorisée à la fois par l’insalubrité, le stress et son nez aplati. Elle était tellement malade qu’elle éprouvait toutes les peines du monde à respirer. Quand Samantha Miller, porte-parole de la HSUS, l’a emmenée chez un premier vétérinaire, celui-ci a estimé qu’elle n’avait que peu de chances de survivre et qu’il valait probablement mieux l’euthanasier. En larmes, la bénévole a consulté un autre spécialiste. Celui-ci lui a expliqué que pour sauver Athena, la seule solution consistait à l’opérer pour retirer son nez.

L’intervention a donc eu lieu et, peu à peu, le chaton s’en est remis. Athena a enfin pu mener une vie quasi normale, sans souffrance, en respirant désormais par la bouche. Mieux encore ; elle a trouvé une famille.

La chatte a, en effet, été adoptée par Dani Ellis, qui dit d’elle qu’elle est « le chat le plus adorable » qui puisse exister. Athena vit auprès de gens qui l’aiment et de ses nouveaux amis chiens, avec lesquels elle peut passer ses journées à s’amuser en toute quiétude.

Ci-dessous, son histoire à découvrir en vidéo, publiée sur la plateforme YouTube par HSUS. Pensez à activer le sous-titrage en français dans les options du lecteur*…

* :