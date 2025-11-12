Secouru à temps, un chaton tombé à l'eau depuis un pont s'en remet courageusement et trouve une famille aimante

Voyant un chaton tomber d’un pont et repêché par des plaisanciers, mère et fille ont décidé d’héberger le rescapé avant de le confier à une association. L’enfant ne le savait pas encore, mais d’émouvantes retrouvailles allaient vite avoir lieu.

3 semaines après avoir contribué au sauvetage d’un chaton tombé dans un canal, une famille lui a ouvert les portes de son chaleureux foyer pour lui offrir la vie heureuse qu’il mérite, rapporte Green Bay Press Gazette .

Stephanie Swain et son mari Jason habitent Sturgeon Bay dans le Wisconsin (Etats-Unis). Ils ont 4 enfants, dont Angelynn Vincent, 13 ans, un chien et 2 chats, dont un Maine Coon de 11 mois appelé Atlas. Depuis peu, la famille compte un 3e membre félin, une petite femelle de 2 mois répondant désormais au nom d’Angel. C’est cette dernière qui a été secourue.



Stephanie Swain

Le 17 septembre 2025, Stephanie Swain était au volant de sa voiture, accompagnée de sa fille Angelynn, quand elles ont aperçu un chaton au pelage tigré qui traversait dangereusement la chaussée alors qu’elles passaient sur le pont de Michigan Street, non loin de leur domicile. La jeune chatte était ensuite tombée dans le canal enjambé par le pont.

Angelynn s’est vite attachée à la rescapée

La mère de famille s’était tout de suite arrêtée pour faire signe aux plaisanciers navigant sur le cours d’eau de porter secours à l’animal. C’est ce qu’a fait l’un d’eux. Tout le monde craignait le pire en voyant le chaton inanimé, mais celui-ci s’est remis à bouger. Stephanie Swain et sa fille l’ont enveloppé dans une couverture et emmené chez elles.

Angelynn a pris soin de la petite rescapée, alors surnommée Splash, la réconfortant, nourrissant et réchauffant. 3 jours plus tard, la féline a été confiée à l’association locale Wisconsin Humane Society.

Angelynn n’arrêtait pas de penser à elle, ni de demander de ses nouvelles. Elle qui rêve de devenir vétérinaire et de soutenir les associations de protection animale s’était énormément attachée à Splash.

Ce qu’elle ignorait à ce moment-là, c’est que ses parents étaient restés en contact avec la Wisconsin Humane Society et avaient l’intention de l’adopter. Ils voulaient lui en faire la surprise.

Le chaton a été soigné pour une infection respiratoire, et le 7 octobre, Stephanie Swain s’est rendue au refuge pour officialiser son adoption et le ramener à la maison.

En rentrant de l’école ce jour-là, Angelynn a remarqué une couverture neuve déposée sur son lit. En s’en approchant, elle s’est rendu compte que Splash l’y attendait… “Elle est restée sans voix, a jeté son sac à dos et était très excitée”, raconte sa mère.



Stephanie Swain

Un hommage à sa grand-mère

C’est Angelynn qui a proposé de la renommer Angel, en hommage à sa grand-mère maternelle décédée en 2009, 3 ans avant sa naissance. Son propre prénom est d’ailleurs la contraction de ceux que portait la défunte mère de Stephanie Swain : Angel et Lynn. “Elle voulait appeler le chat Angel, explique la maman. Elle a dit que c'était notre ange gardien et qu'évidemment, elle veillait aussi sur [le chaton] ce jour-là.”

La petite Angel s’est vite adaptée à sa nouvelle maison, qui ne lui était d’ailleurs pas étrangère puisqu’elle y avait déjà passé 3 jours. “Il ne lui a fallu qu'une demi-journée pour qu'elle recommence à courir et à jouer, raconte Stephanie Swain. Elle s'est tout de suite attachée à Angelynn et s'est blottie contre elle sans la quitter.”

Stephanie Swain

Angel s’entend déjà à merveille avec Atlas. Elle a trouvé toute sa place au sein de cette famille aussi bienveillante que nombreuse.