Sauvée par un policier après l'avoir découverte blessée sur une autoroute, une chatte retrouve une famille pour toujours (vidéo)

Blessée et terrifiée sur une autoroute, Brie n’a pas seulement échappé au pire ; en quelques jours, le destin de cette chatte errante a basculé vers une nouvelle vie. Soignée puis adoptée, elle est la bénéficiaire d'un sauvetage éclair qui se termine de la plus belle des façons.

Récemment, une chatte découverte blessée et en grand danger sur une autoroute américaine avait été secourue par un policier. Quelques jours plus tard, la rescapée se portait nettement mieux, mais ce n'était pas la seule bonne nouvelle la concernant ; elle a également été adoptée, rapportait WHIO .

Le sergent Gordon Cairns, de la police de Dayton en Ohio (Etats-Unis), effectuait sa patrouille habituelle sur l'autoroute inter-Etats 75 quand une automobiliste est venue le voir. Elle l'informait qu'une chatte en détresse attendait d'être sauvée un peu plus loin.

Le policier s'est tout de suite rendu sur les lieux. Son intervention était filmée par sa caméra de corps et la vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

La féline au pelage gris était couchée au pied de la glissière de sécurité, pétrifiée par la peur. Le sergent Cairns a immédiatement remarqué qu'elle était blessée au niveau du dos. Il l'a saisie par le cou et l'a emmenée dans sa voiture. Pendant qu'il la portait, elle émettait des miaulements forts.



dayton247now / Instagram

Le sergent Cairns l'a emmenée au refuge local, celui de la Humane Society of Greater Dayton. L'équipe s'est aussitôt mise au travail. Appelée Brie par ses bienfaiteurs, la chatte a été examinée et soignée.

Elle s'est remise de ses blessures en quelques jours, et le mardi 31 mars, la Humane Society of Greater Dayton a annoncé une excellente nouvelle sur sa page Facebook : Brie a été adoptée par une famille aimante.

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« Nous n’oublierons jamais l'histoire de Brie. Elle nous rappelle à tous à quel point l’amour et les secondes chances peuvent être puissants », conclut l'association.

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