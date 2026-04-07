Sauvée par un policier après l'avoir découverte blessée sur une autoroute, une chatte retrouve une famille pour toujours (vidéo)
Blessée et terrifiée sur une autoroute, Brie n’a pas seulement échappé au pire ; en quelques jours, le destin de cette chatte errante a basculé vers une nouvelle vie. Soignée puis adoptée, elle est la bénéficiaire d'un sauvetage éclair qui se termine de la plus belle des façons.
Récemment, une chatte découverte blessée et en grand danger sur une autoroute américaine avait été secourue par un policier. Quelques jours plus tard, la rescapée se portait nettement mieux, mais ce n'était pas la seule bonne nouvelle la concernant ; elle a également été adoptée, rapportait WHIO.
Le sergent Gordon Cairns, de la police de Dayton en Ohio (Etats-Unis), effectuait sa patrouille habituelle sur l'autoroute inter-Etats 75 quand une automobiliste est venue le voir. Elle l'informait qu'une chatte en détresse attendait d'être sauvée un peu plus loin.
Le policier s'est tout de suite rendu sur les lieux. Son intervention était filmée par sa caméra de corps et la vidéo partagée sur les réseaux sociaux.
La féline au pelage gris était couchée au pied de la glissière de sécurité, pétrifiée par la peur. Le sergent Cairns a immédiatement remarqué qu'elle était blessée au niveau du dos. Il l'a saisie par le cou et l'a emmenée dans sa voiture. Pendant qu'il la portait, elle émettait des miaulements forts.
Le sergent Cairns l'a emmenée au refuge local, celui de la Humane Society of Greater Dayton. L'équipe s'est aussitôt mise au travail. Appelée Brie par ses bienfaiteurs, la chatte a été examinée et soignée.
Elle s'est remise de ses blessures en quelques jours, et le mardi 31 mars, la Humane Society of Greater Dayton a annoncé une excellente nouvelle sur sa page Facebook : Brie a été adoptée par une famille aimante.
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« Nous n’oublierons jamais l'histoire de Brie. Elle nous rappelle à tous à quel point l’amour et les secondes chances peuvent être puissants », conclut l'association.
Comment porter secours à un chat blessé sur la route sans aggraver son état ?
- Sécurisez la zone : garez-vous en sécurité et signalez votre présence pour éviter un suraccident.
- Evaluez la situation : si l’animal est au milieu de la circulation, agressif ou difficile d’accès, n’intervenez pas directement.
- Alertez les secours si nécessaire : contactez les services compétents (police, pompiers, service animalier) qui disposent du matériel adapté pour une intervention sans danger.
- Approchez doucement si c’est possible : un animal blessé est souvent en état de choc et peut mordre ou fuir malgré la douleur. Parlez calmement et évitez les gestes brusques.
- Protégez-vous : utilisez un tissu, une veste ou des gants pour manipuler le chat sans risque.
- Mettez-le en sécurité : placez-le délicatement dans une caisse de transport ou un carton.
- Faites-le examiner : contactez un vétérinaire ou un refuge dès que possible, même si les blessures semblent superficielles.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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