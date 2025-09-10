Sauvée de la rue, cette chatte défend son nouveau jardin comme s'il s'agissait de son royaume (vidéo)

Natilla n’a pas grandi au sein d’une maison aimante. Cette chatte a longtemps vécu dans la rue avant de trouver sa famille pour la vie. Depuis, son quotidien n’est qu’amour et bonheur. Ne pouvant envisager perdre tout ce qu’elle a trouvé depuis son adoption, la féline défend son territoire d’une main de fer.

Natilla, une ancienne chatte errante, vit un conte de fée depuis 2020. Une femme au grand cœur l’a trouvée dans la rue et lui a offert la vie de rêve depuis. Si la chatte est d’accord pour partager son bonheur avec certains de ses congénères, elle n’accepte pas que tout le monde fasse partie de sa nouvelle vie et le fait savoir !

Il y a 5 ans, la propriétaire de Natilla l’a remarquée sur un parking, comme elle l’indiquait dans une vidéo partagée sur TikTok. Elle l’a alors ramenée chez elle et a décidé de l’adopter. La féline s’est vite faite aux câlins de sa maîtresse, ainsi qu’au confort de sa maison. Elle se sent désormais très bien chez elle et n’échangerait sûrement cette vie pour rien au monde !

@indooroutdoorkat / TikTok

Une chatte protectrice

Même si Natilla ne manque de rien aujourd’hui et qu’elle est en sécurité, elle n’a pas perdu son caractère. Lequel l’a certainement aidée à survivre dans la rue. La chatte sait sortir les griffes quand c’est nécessaire, notamment pour défendre sa famille et son territoire. Dans une vidéo relayée par Parade Pets , les internautes ont découvert sa réaction à la vue d’un chien inconnu qui se trouvait dans son jardin.

Sa maîtresse a expliqué qu’elle devait garder le quadrupède sur sa propriété pendant quelque temps, ce qui n’a pas du tout plu à Natilla. Dans la vidéo, on la découvre très mécontente. Elle pousse des grognements face au chien et n’est pas du tout impressionnée par le gabarit de ce dernier ! Son humaine tente de la rassurer et de lui expliquer la situation, mais rien n’y fait : c’est son jardin !

Heureusement pour elle, le toutou n’était que de passage. Sa réaction a toutefois amusé les internautes, qui se sont exprimés dans la section des commentaires : « Natilla protège sa famille, bon chat », écrivait une personne ; « Natilla est prête à se battre pour son royaume », plaisantait quelqu’un d’autre.

Il est vrai qu’avec Natilla dans la maison comme gardienne, personne n’a rien à craindre !